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поехать в отель. Однако моя мама пропустила свой стыковочный рейс из-за задержки. Мне удалось купить ей билет в соседний город, и с помощью Светланы она добралась до нашего отеля (3-часовая поездка), что спасло наш отдых. Они быстро отвечают на запросы и обеспечивают отличное общение. Разумеется, мы не раздумывая забронировали трансфер на обратный путь. Очень рекомендую!