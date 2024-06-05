Деревня Учхисар – экскурсии в Каппадокии

Найдено 13 экскурсий в категории «Деревня Учхисар» в Каппадокии, цены от €75, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
156 отзывов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
321 за всё до 6 чел.
Красный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
69 отзывов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Волшебные долины Каппадокии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Открыть Северную Каппадокию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
75 за человека
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
310 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Каппадокию за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Влюбиться в Каппадокию за 1 день: Долины, Гончарство, Вино
Откройте для себя чарующую Каппадокию: создайте глиняный горшок, насладитесь видами с крепости Учхисар и попробуйте местное вино
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
295 за всё до 10 чел.
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
65 отзывов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575489 за человека
По северной Каппадокии - с местным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321257 за всё до 10 чел.
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 210 за всё до 16 чел.
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
86 за человека
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
350 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
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    тур включено всё, абсолютно всё (покупают вам авиабилеты в Каппадокию, забирают из отеля в Стамбуле, доставляют в аэропорт, из аэропорта в Каппадокии встречают, возят на экскурсии, кормят обедом, заселяют в комфортабельный отель на 1 ночь с завтраком, на следующий день ещё экскурсии и обед, вечером доставляют в аэропорт в Каппадокии, по прилёту в Стамбул встречают и возвращают в отель в Стамбуле). При этом цена очень гуманная, учитывая, что трансферы по Стамбулу индивидуальные, отель в Каппадокии новый, комфортный, нам попался с бассейном и терассой и видом на весь Гёреме - все воздушные шары были хорошо видны. Татьяна была на связи с оформления заказа и до самого возвращения в Стамбул, всё объясняла, на вопросы отвечала. Гиды и в первый день, и во второй день были потрясающие (Елена из Беларуссии и Екатерина из России) - и рассказывают все просто и с интересом, и фотографии делают красивые. Нам очень понравился тур, насыщенный и комфортный. Спасибо Татьяне и всем, кто задействован в организации и проведении этого тура!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
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    опытный, приятный на разговоры человек, дискомфорта не испытывали ни минуты. Экскурсия насыщенная, ездили по нескольким точкам, видели много пещер, Омер много рассказал про уклад прошлой жизни, заходили вниз в сами пещеры, ходили по лабиринтам. Поднимались на смотровые площадки, много ходили по местным горам. Но при этом дикой усталости не было, все в спокойном режиме, не спеша, успевали насмотреться на красоту (а маршрут реально очень красивый!!)), пофотографироваться и послушать. Очень комфортный минивен. Посетили гончарную мастерскую, даже попробовали слепить свою сахарницу (получилось не очень, но весело))) В целом, все отлично, очень рекомендую на 1 день в Каппадокии!)

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
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    Организовано все было хорошо. Маршрут грамотно составлен, все успели и при этом никуда не спешили. Было много локаций с великолепными видами и при этом небольшие переезды. Екатерина рассказала очень много об истории этого прекрасного места. Узнали для для себя много нового. Обед был вкусный с большим количеством разнообразных блюд. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время.

  • П
    Павел
    31 мая 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
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    - человейники на 10 000 жителей, древние монастыри и церкви внутри гор, выкопанные вручную людьми тысячи лет назад. Татьяна организовала великолепный трансфер на каждом этапе путешествия, дала точные пошаговые инструкции с фото-привязками и видеомаршрутами по аэропорту Сабиха и Кайсери. Маршруты построены с минимальными переездами, на каждой остановке есть возможность перекуса, предприимчивые жители Каппадокии угощают чаем, кофе, фруктами, свежевыжатым соком. Мороженщики делают представления из каждой попытки купить и съесть заветную Дандурму. Фото передает только 1% от впечатлений.

    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
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    посетить самые интересные и красивые долины. Пикник был великолепен! Все закуски и вино были бесподобными! Нас было 6 человек и все остались довольными)) Под вечер начался дождь и град, но к этому времени мы уже ехали в отель.

    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
  • A
    Alla
    22 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии у этой команды — полностью довольна. Рекомендую!
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии
  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Хороший тур. Гид хорошо ориентируется в материале, дает много интересной информации. Очень доброжелательна и клиентоориентирована. Помимо программы экскурсии, ответила на
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    множество наших вопросов о современной жизни в Каппадокии. Компания-организатор тоже порадовала. Мы забыли после окончания экскурсии в автобусе кофту и заметили это только через несколько часов, гуляя по городу. Думали, будет проблема созваниваться с гидом, водителем и т. д. Оказалось кофту уже давно привезли и оставили для нас на ресепшене отеля. Из минусов экскурсии - не совсем была понятна логистика перемещений в течение дня. Показалось, что большой и не очень целесообразный крюк на автобусе, чтобы пообедать в каком-то не особо примечательном месте.

  • С
    Света
    15 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Нам очень понравился Красный тур. Наш гид Марина очень интересно и информативно все рассказала и показала. Узнали много нового и восхитились ландшафтом. Очень рекомендуем Света и Галя

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Деревня Учхисар»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
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