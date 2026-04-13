Представьте: лучи солнца окрашивают сказочные дымоходы Каппадокии в розовые и золотые тона, пока вы в седле неспешно скользите на лошади по древним тропам.
Здесь каждый стук копыт и каждый вид на долины превращается в вечную волшебную историю, доступную и новичкам, и опытным всадникам.
Здесь каждый стук копыт и каждый вид на долины превращается в вечную волшебную историю, доступную и новичкам, и опытным всадникам.
Описание экскурсии
Поездка начинается либо на рассвете, когда первые лучи солнца нежно касаются скал, либо на закате, когда ландшафт окрашивается в фантастические цвета. Днём тоже можно, но будет не столь атмосферно. Перед катанием — короткий инструктаж.
Вы увидите:
- Долины (Мескендир, Розовую и Красную) — это каньоны, прорезанные эрозией в туфе, где находятся многочисленные пещерные церкви, древние монастыри и жилые помещения
- Колонную церковь — крупнейшую крестообразно-купольную пещерную церковь в регионе, известную четырьмя высокими колоннами, которые разделяют неф на девять секций. Удивительное строение и богатые фрески выделяют её среди других церквей долины Гёреме
- Церковь крестоносцев Красной долины, которая относится к периоду крестовых походов
- Долину Роз — одну из самых красивых в Каппадокии, известную розоватыми скалами и множеством пещерных церквей
Организационные детали
- Вас заберут из отеля и после экскурсии доставят обратно. Сама конная прогулка займёт 2 часа
- Трансфер из Гёреме, Учхисара, Аваноса, Ортахисара, Невшехира — для всех вариантов прогулки. Трансфер из Ургюпа возможен только для прогулки на закате
- С вами будет англоговорящий инструктор-сопровождающий из нашей команды
Опыт и возраст
- Программа подойдёт даже новичкам, не владеющим навыками верховой езды
- К катанию на лошадях не допускаются дети до 3 лет и беременные женщины
- Дети 4–6 лет допускаются в сопровождении взрослых и едут с ними на одной лошади
- Максимально допустимый вес участника — 110 кг
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 378 туристов
Я работаю в сфере экономической безопасности организации отдыха и туризма. В 2008 году окончила МосГУ, моя квалификация — специалист сервиса и туризма. У нашей команды есть принцип: организуй так, как себе. Поэтому мы топим за то, чтобы наши гости привозили домой незабываемые впечатления вместо магнитиков на холодильник.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
хорошая конная прогулка, лошадка спокойная. Прогулку проводили для меня одной, я попросила определенное время и поехала в итоге одна. Была одна остановка для осмотра долины и пещер. Местами маршрут проходит у отвесного обрыва, страшновато, но очень красиво. Организаторам спасибо за оперативную обратную связь
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