Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы

Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Приглашаю в насыщенное путешествие по Северной Каппадокии, которое принято называть «красный тур». Вы осмотрите три сказочные долины: Голубей, Воображения и Монахов. Погуляете по крепости Учхисар и подземному городу Каймаклы. А также примете участие в небольшом гончарном мастер-классе!
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Подземный город Каймаклы. Место, где скрывались от гонений первые христиане. Тысячи человек могли жить в нём месяцами не выходя на свежий воздух. Вы увидите подземные церкви, часовни, жилые помещения, столовые, винодельни и склады. Расшифруете инженерные особенности города и детали повседневной жизни в нём.

Долина Голубей. Вы увидите скалы с тысячами голубиных гнезд. Это одна из визитных карточек Каппадокии.

Крепость Учхисар. Мы погуляем по древней крепости и полюбуемся с её смотровых площадок шикарными видами на окрестности.

Долина Монахов. Я покажу вам гигантские каменные изваяния с грибовидными шапками. Часто их называют «сказочными дымоходами» или «каминами фей». Внутри них расположены церкви, часовни и пещеры. Всё это вы увидите.

Долина Воображения. Вы полюбуетесь необыкновенными скалами, напоминающими по форме людей, животных и птиц. Самая узнаваемая фигура — двугорбый верблюд. Его хорошо видно с террасы, на которой мы сделаем остановку.

«Город гончаров» Аванос. Здесь вас ждёт мастер-класс от потомственных гончаров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Мастер-класс включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Каймаклы — 250 лир, Учхисар — 100 лир, долина Монахов — 150 лир
  • Программа предполагает остановку на обед. Еда и напитки не включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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