Приглашаю в насыщенное путешествие по Северной Каппадокии, которое принято называть «красный тур». Вы осмотрите три сказочные долины: Голубей, Воображения и Монахов. Погуляете по крепости Учхисар и подземному городу Каймаклы. А также примете участие в небольшом гончарном мастер-классе!

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Подземный город Каймаклы. Место, где скрывались от гонений первые христиане. Тысячи человек могли жить в нём месяцами не выходя на свежий воздух. Вы увидите подземные церкви, часовни, жилые помещения, столовые, винодельни и склады. Расшифруете инженерные особенности города и детали повседневной жизни в нём.

Долина Голубей. Вы увидите скалы с тысячами голубиных гнезд. Это одна из визитных карточек Каппадокии.

Крепость Учхисар. Мы погуляем по древней крепости и полюбуемся с её смотровых площадок шикарными видами на окрестности.

Долина Монахов. Я покажу вам гигантские каменные изваяния с грибовидными шапками. Часто их называют «сказочными дымоходами» или «каминами фей». Внутри них расположены церкви, часовни и пещеры. Всё это вы увидите.

Долина Воображения. Вы полюбуетесь необыкновенными скалами, напоминающими по форме людей, животных и птиц. Самая узнаваемая фигура — двугорбый верблюд. Его хорошо видно с террасы, на которой мы сделаем остановку.

«Город гончаров» Аванос. Здесь вас ждёт мастер-класс от потомственных гончаров.

Организационные детали