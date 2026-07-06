Эта экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями Антальи. Вы пройдёте по атмосферным улочкам Калеичи, увидите памятники римской и османской эпох, посетите живописный Старый порт и полюбуетесь водопадом Дюден, который обрушивается прямо в Средиземное море.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00–10:00 — сбор участников в отелях и переезд в Анталью

Старый город Калеичи. Вы прогуляетесь по историческому центру с узкими улочками, османскими особняками и уютными двориками

Вы прогуляетесь по историческому центру с узкими улочками, османскими особняками и уютными двориками Ворота Адриана. Осмотрите один из главных памятников римской эпохи в Анталье

Осмотрите один из главных памятников римской эпохи в Анталье Часовая башня и площадь Республики. Познакомитесь с историческим центром современного города

Познакомитесь с историческим центром современного города Старый порт. Полюбуетесь живописной гаванью и узнаете о её роли в истории Антальи

13:00–14:00 — обед в ресторане (по желанию)

Водопад Дюден. Вы увидите, как воды реки Дюден срываются со скал прямо в Средиземное море, и насладитесь панорамами побережья и Таврских гор.

16:00–17:00 — свободное время для прогулок, фотографий и покупки сувениров

17:00–18:00 — возвращение в отели

Организационные детали