Эта экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями Антальи.
Вы пройдёте по атмосферным улочкам Калеичи, увидите памятники римской и османской эпох, посетите живописный Старый порт и полюбуетесь водопадом Дюден, который обрушивается прямо в Средиземное море.
Вы пройдёте по атмосферным улочкам Калеичи, увидите памятники римской и османской эпох, посетите живописный Старый порт и полюбуетесь водопадом Дюден, который обрушивается прямо в Средиземное море.
Описание экскурсии
9:00–10:00 — сбор участников в отелях и переезд в Анталью
- Старый город Калеичи. Вы прогуляетесь по историческому центру с узкими улочками, османскими особняками и уютными двориками
- Ворота Адриана. Осмотрите один из главных памятников римской эпохи в Анталье
- Часовая башня и площадь Республики. Познакомитесь с историческим центром современного города
- Старый порт. Полюбуетесь живописной гаванью и узнаете о её роли в истории Антальи
13:00–14:00 — обед в ресторане (по желанию)
Водопад Дюден. Вы увидите, как воды реки Дюден срываются со скал прямо в Средиземное море, и насладитесь панорамами побережья и Таврских гор.
16:00–17:00 — свободное время для прогулок, фотографий и покупки сувениров
17:00–18:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе с кондиционером
- Детские кресла предоставляем по предварительному запросу
- В стоимость входят страховка и входные билеты по программе
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€20
|Стандартный
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 63 туристов
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, скрытых доплат и туристических ловушек — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности
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