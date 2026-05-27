Из Кемера - в Анталью: все секреты Калеичи и водопад Нижний Дюден

Изучить Старый город, рассмотреть ворота Адриана и минарет Йивли, пообедать с видом на море
Мы пройдём по следам римлян и османов и проследим, как веками создавался облик курорта.

Вы узнаете, почему сельджукская башня превратилась в визитную карточку, что пьют и едят анталийцы, как природа и человек здесь научились договариваться.

На скалистом берегу подкрепитесь турецкими блюдами, а при желании — доберётесь на яхте к Малому водопаду, доступному только с воды.
Описание экскурсии

8:00 – 9:30 — выезд из отелей

10:30 — водопад Нижний Дюден, чьи потоки с грохотом срываются со скал прямо в Средиземное море

11:30 — центр ювелирного искусства «Аргентум», где на ваших глазах из кусочка серебра родится изящное украшение

12:00 — Калеичи: первая встреча

Войдём в Старый город через триумфальную арку — ворота Адриана. Узкие улочки, османские домики с резными балконами, византийская кладка, аромат цветов и кофе из каждого двора — здесь будто попадаешь в прошлое.

13:00 — обед в панорамном ресторане на скалистом берегу — турецкая кухня с видом на море

14:00 — морская прогулка на яхте к Малому водопаду, к которому можно добраться только по воде

15:00 — Калеичи: продолжение знакомства

По возвращении в порт вы увидите мечеть и главный символ — рифлёный минарет Йивли. Также выйдете на площадь Республики, где местные по вечерам собираются за чаем.

16:00 — шопинг в аутлете с мировыми брендами

17:00 – 18:00 — возвращение в отели

Вы узнаете:

  • кто на самом деле построил Анталью — императоры, султаны или купцы
  • как устроены каменные лабиринты Калеичи и где находятся тайные дворики, чтобы сделать атмосферные фото без толпы
  • почему именно минарет, а не мечеть или крепость, стал визитной карточкой, и какая мистическая история заставила турков его полюбить
  • что пьют и едят в Старом городе, где искать настоящий турецкий кофе и почему местные обходят стороной рестораны с яркими вывесками
  • зачем анталийцы каждые выходные уходят в море и почему вода здесь лечит лучше любого спа

Организационные детали

  • В зависимости от количества участников экскурсия пройдёт на автобусе на 17, 30, 40 или 54 места
  • Заберём вас из Кемера, Текирова, Чамьюва, Кириша, Гёйнюка, Бельдиби
  • Из Олимпоса или Чиралы необходимо добраться к месту встречи самостоятельно
  • В стоимость включены: трансфер, обед (курица, рис/макароны, салат, без напитков), страховка
  • Дополнительно оплачиваются: напитки, морская прогулка ($15)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 12 лет и старше€32
От 7 до 11 лет€20
До 6 лет (посадочное место + обед)€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

