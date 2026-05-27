Вы узнаете, почему сельджукская башня превратилась в визитную карточку, что пьют и едят анталийцы, как природа и человек здесь научились договариваться.
На скалистом берегу подкрепитесь турецкими блюдами, а при желании — доберётесь на яхте к Малому водопаду, доступному только с воды.
Описание экскурсии
8:00 – 9:30 — выезд из отелей
10:30 — водопад Нижний Дюден, чьи потоки с грохотом срываются со скал прямо в Средиземное море
11:30 — центр ювелирного искусства «Аргентум», где на ваших глазах из кусочка серебра родится изящное украшение
12:00 — Калеичи: первая встреча
Войдём в Старый город через триумфальную арку — ворота Адриана. Узкие улочки, османские домики с резными балконами, византийская кладка, аромат цветов и кофе из каждого двора — здесь будто попадаешь в прошлое.
13:00 — обед в панорамном ресторане на скалистом берегу — турецкая кухня с видом на море
14:00 — морская прогулка на яхте к Малому водопаду, к которому можно добраться только по воде
15:00 — Калеичи: продолжение знакомства
По возвращении в порт вы увидите мечеть и главный символ — рифлёный минарет Йивли. Также выйдете на площадь Республики, где местные по вечерам собираются за чаем.
16:00 — шопинг в аутлете с мировыми брендами
17:00 – 18:00 — возвращение в отели
Вы узнаете:
- кто на самом деле построил Анталью — императоры, султаны или купцы
- как устроены каменные лабиринты Калеичи и где находятся тайные дворики, чтобы сделать атмосферные фото без толпы
- почему именно минарет, а не мечеть или крепость, стал визитной карточкой, и какая мистическая история заставила турков его полюбить
- что пьют и едят в Старом городе, где искать настоящий турецкий кофе и почему местные обходят стороной рестораны с яркими вывесками
- зачем анталийцы каждые выходные уходят в море и почему вода здесь лечит лучше любого спа
Организационные детали
- В зависимости от количества участников экскурсия пройдёт на автобусе на 17, 30, 40 или 54 места
- Заберём вас из Кемера, Текирова, Чамьюва, Кириша, Гёйнюка, Бельдиби
- Из Олимпоса или Чиралы необходимо добраться к месту встречи самостоятельно
- В стоимость включены: трансфер, обед (курица, рис/макароны, салат, без напитков), страховка
- Дополнительно оплачиваются: напитки, морская прогулка ($15)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше
|€32
|От 7 до 11 лет
|€20
|До 6 лет (посадочное место + обед)
|€20