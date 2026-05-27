Мы пройдём по следам римлян и османов и проследим, как веками создавался облик курорта. Вы узнаете, почему сельджукская башня превратилась в визитную карточку, что пьют и едят анталийцы, как природа и человек здесь научились договариваться. На скалистом берегу подкрепитесь турецкими блюдами, а при желании — доберётесь на яхте к Малому водопаду, доступному только с воды.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00 – 9:30 — выезд из отелей

10:30 — водопад Нижний Дюден, чьи потоки с грохотом срываются со скал прямо в Средиземное море

11:30 — центр ювелирного искусства «Аргентум», где на ваших глазах из кусочка серебра родится изящное украшение

12:00 — Калеичи: первая встреча

Войдём в Старый город через триумфальную арку — ворота Адриана. Узкие улочки, османские домики с резными балконами, византийская кладка, аромат цветов и кофе из каждого двора — здесь будто попадаешь в прошлое.

13:00 — обед в панорамном ресторане на скалистом берегу — турецкая кухня с видом на море

14:00 — морская прогулка на яхте к Малому водопаду, к которому можно добраться только по воде

15:00 — Калеичи: продолжение знакомства

По возвращении в порт вы увидите мечеть и главный символ — рифлёный минарет Йивли. Также выйдете на площадь Республики, где местные по вечерам собираются за чаем.

16:00 — шопинг в аутлете с мировыми брендами

17:00 – 18:00 — возвращение в отели

Вы узнаете:

кто на самом деле построил Анталью — императоры, султаны или купцы

как устроены каменные лабиринты Калеичи и где находятся тайные дворики, чтобы сделать атмосферные фото без толпы

почему именно минарет, а не мечеть или крепость, стал визитной карточкой, и какая мистическая история заставила турков его полюбить

что пьют и едят в Старом городе, где искать настоящий турецкий кофе и почему местные обходят стороной рестораны с яркими вывесками

зачем анталийцы каждые выходные уходят в море и почему вода здесь лечит лучше любого спа

Организационные детали