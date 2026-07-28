Поднимитесь по одной из самых длинных канатных дорог Европы на вершину горы Тахталы (2365 м).
Во время подъёма перед вами откроются виды на побережье, сосновые леса и горы Тавр, а наверху будет время погулять по смотровым площадкам, сделать фотографии и отдохнуть.
Во время подъёма перед вами откроются виды на побережье, сосновые леса и горы Тавр, а наверху будет время погулять по смотровым площадкам, сделать фотографии и отдохнуть.
Описание билета
Подъём на канатной дороге «Олимпос». За 10 минут вы подниметесь на вершину горы Тахталы, увидите панорамы Средиземного моря и хребта Тавр.
Свободное время на вершине. Прогуляетесь по смотровым площадкам, сделаете фотографии, сможете заглянуть в кафе, ресторан или сувенирные магазины. После прогулки спуститесь обратно на канатной дороге.
Организационные детали
- Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату
- Можем предоставить трансфер из отелей Кемера – при заказе выберите нужный тариф
- Кабины подходят для пассажиров с детскими и инвалидными колясками
- Панорамные виды зависят от погодных условий
- На месте вас встретит представитель нашей команды
ежедневно в 09:00 и 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Канатная дорога «Олимпос» с трансфером из Кемера
|€95
|Билет на канатную дорогу «Олимпос» (без трансфера)
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 207 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
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