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Билет на канатную дорогу «Олимпос» из Кемера

Подняться к вершине Тахталы без долгого восхождения
Поднимитесь по одной из самых длинных канатных дорог Европы на вершину горы Тахталы (2365 м).

Во время подъёма перед вами откроются виды на побережье, сосновые леса и горы Тавр, а наверху будет время погулять по смотровым площадкам, сделать фотографии и отдохнуть.
Билет на канатную дорогу «Олимпос» из Кемера
Билет на канатную дорогу «Олимпос» из Кемера
Билет на канатную дорогу «Олимпос» из Кемера

Описание билета

Подъём на канатной дороге «Олимпос». За 10 минут вы подниметесь на вершину горы Тахталы, увидите панорамы Средиземного моря и хребта Тавр.

Свободное время на вершине. Прогуляетесь по смотровым площадкам, сделаете фотографии, сможете заглянуть в кафе, ресторан или сувенирные магазины. После прогулки спуститесь обратно на канатной дороге.

Организационные детали

  • Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату
  • Можем предоставить трансфер из отелей Кемера – при заказе выберите нужный тариф
  • Кабины подходят для пассажиров с детскими и инвалидными колясками
  • Панорамные виды зависят от погодных условий
  • На месте вас встретит представитель нашей команды

ежедневно в 09:00 и 13:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Канатная дорога «Олимпос» с трансфером из Кемера€95
Билет на канатную дорогу «Олимпос» (без трансфера)€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 207 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
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туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

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