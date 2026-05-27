Приглашаем вас в морское путешествие к живописному уголку турецкого побережья. Здесь сохранилась первозданная красота: прозрачные бухты, уединённые пляжи, скалистые берега. Вы насладитесь мягким белым песком и лазурной водой, а пообедаете на палубе нашего судна.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Примерный тайминг

8:30 — сбор и трансфер (точное время зависит от вашей локации, дорога ~50 км)

9:30 — прибытие в порт Адрасана, посадка на корабль

Важно: запомните номер своего автобуса или сфотографируйте его, чтобы после морской прогулки без проблем найти свой трансфер.

9:45 — отплытие, курс на остров Сулуада (в пути около 45 мин)

10:45 — остановка 1: пляж Ашк («Aşk Beach»)

Первое купание в бирюзовых водах у самого живописного пляжа острова. Час отдыха и плавания в кристальном море.

12:00 — остановка 2: Западный пляж («West Beach» / «Kleopatra Beach»)

Время, чтобы искупаться и позагорать.

13:00 — обед на гулете

Вкусный обед с видом на море (рыба или курица, салат, паста, фасоль). Напитки оплачиваются отдельно.

13:30 — остановка 3: Плачущая пещера («Weeping Cave»)

Обзорная остановка у пещер в задней части острова. Это убежище для исчезающих средиземноморских тюленей — если повезёт, вы увидите их в естественной среде. Купание запрещено из-за сильных течений.

14:00 — остановка 4: источник пресной воды («Freshwater Spring»)

Набираем воду из природного источника и купаемся. Вас ждет приятный сюрприз: фруктовая тарелка и чай (включено в стоимость).

15:00 — остановка 5: бухта Фенер («Fener Bay»)

Финал — живописная бухта у побережья Адрасана со старым маяком. Здесь высок шанс встретить морских черепах Каретта-Каретта.

16:30 — возвращение в порт Адрасана

17:00–18:30 — трансфер в Кемер (в зависимости от дорожной ситуации)

Организационные детали

Как проходит программа

Это морская прогулка, она не предусматривает сопровождение гида. На корабле присутствует капитан и сотрудники, которые говорят на английском и русском языках. Они курируют питание и тайминг, помогают, если возникнут проблемы

Очерёдность посещения локаций может изменяться в зависимости от погодных условий или иных обстоятельств, решение принимает капитан, ориентируясь на месте

На корабль нельзя проносить еду и алкогольные напитки. Исключение — небольшая бутылка воды

Что входит в стоимость: