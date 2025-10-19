Мои заказы

Остров Сулуада – экскурсии в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Остров Сулуада» в Кемере, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Кемера)
Джиппинг
На машине
6 часов
30 отзывов
Водная прогулка
На джипе в горы - настоящая Турция
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€45 за человека
Джип-cафари на гору Тахталы
Джиппинг
На машине
6 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Джип-сафари на гору Тахталы
Погрузитесь в захватывающее приключение на джипах к подножию величественной горы Тахталы. Вас ждут горные пейзажи и незабываемые эмоции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€50 за человека
Ваш идеальный день в Анталье
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€325 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    19 октября 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Отличная экскурсия,всем рекомендую. Катались по бухтам вдоль побережья,так как остров утром был закрыт из за шторма,но это ничуть не хуже!
    читать дальше

    В бухтах очень красивая и чистая вода нереально красивого цвета. Ни одно фото не передаёт этой красоты! Купались,загорали на верхней палубе. К концу поездки все таки завезли на остров.

    Отличная экскурсия,всем рекомендую. Катались по бухтам вдоль побережья,так как остров утром был закрыт из за шторма,но это ничуть не хуже!
  • М
    Мария
    12 октября 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Все супер, только острова маленькие а яхт миллион, очень мало места. В целом впечатления положительные. Особенно хочу отметить, что покормили действительно очень вкусно и сытно.
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Не пожалели, что поехали. Были с 5 летним ребенком, нам очень понравилось, даже дорога не особо утомила. Обед на яхте
    читать дальше

    был достойный. Пляжи великолепны! Очень жаль, что нерадивые туристы очень легкомысленно относятся к этому чуду природы, в белоснежной гальке где-то виднеются окурки, обертки и прочий мелкий мусор. Как пишут многие, народу, конечно, много, яхты выстраиваются в ряд, но всегда находилось достаточно места для купания даже в уединении. В общем за такую цену поездка просто супер, экскурсии за 100$ приносили меньше впечатлений.

  • В
    Владислав
    12 сентября 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Природа сама предоставляет возможности, нам остается только организоваться.
    Остров посетить нужно конечно. Дорогу на автобусе к пристани можно опустить. Теплоходы, что
    читать дальше

    вас повезут к острову, некоторые в неудовлетворительном состоянии и чадят ужасно выхлопными газами. Все, десятки, теплоходов разом едут к острову, в одно место, на один пляж. Места для купания практически нет. Можно же разделиться и не всем сразу парковаться в одном месте! Море замечательное. Обед предлагаю делать так: закупить упакованный гамбургер и раздать каждому с бутылкой напитка. А не черпать каждому ложкой из тазика салат в тарелку. Остановки в открытом море делать поблизости к берегу, только с соблюдением мер безопасности. Так унесет кого то в море, что делать?
    Вокруг острова провезли, молодцы, всё показали. Всё прошло хорошо. В отель отвезли. Регламент соблюден. Спасибо

    Природа сама предоставляет возможности, нам остается только организоваться.
  • О
    Олег
    29 августа 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Зер гуд!
    Зер гуд!
  • О
    Ольга
    14 августа 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Были 14 августа 2 взрослых+2 подростков. Организация тура отличная: -трансфер до яхты и обратно (из Чамьюва 40-50 минут. Очень боялись
    читать дальше

    длительной поездки по серпантину, но доехали хорошо),
    -яхта была не перегружена людьми, было довольно свободно,
    -доброжелательный капитан и команда,
    -на обед курица/рыба, паста, салат, потом чай и ещё потом арбуз. Еды достаточно. Напитки за свой счет.
    Что касается красот-нужно быть готовыми, что места, где швартуются корабли у островов переполнены туристами. Нет, ПЕРЕПОЛНЕНЫ. Буквально: у берега 10-15 яхт по 40-80 человек. Это очень много. Буквально-друг у друга на головах все, между яхтами 10-15 см, плавать почти невозможно, в гротах очереди сделать фото. Маски с трубками вам не пригодятся, рыб мало и они неяркие. А,вот, коралловые тапочки будут кстати. Жаль, что нам об этом не сказали и мы не взяли их с собой из отеля.
    Одно из мест купания-в открытом море, вода потрясающих оттенков и вокруг горы, это безумно красиво.
    В целом: очень красивые места, потрясающего цвета вода, но нужно быть готовым к толпам. На фото толп не видно, мы постарались, чтобы создалось впечатление райского уединенного места)

    Были 14 августа 2 взрослых+2 подростков. Организация тура отличная: -трансфер до яхты и обратно (из Чамьюва 40-50 минут. Очень боялись
  • Д
    Дарья
    5 августа 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Очень понравилась экскурсия на Сулуаду, место сказочное! Из-за задержки рейса сначала хотела отказаться и отдыхать в отеле, но поехала и
    читать дальше

    не пожалела. Кусочек рая) Яхта понравилась, на втором этаже можно было лежать на матрасах. Покормили тоже вкусно: курица/рыба на выбор, макароны, салат, хлеб, арбуз, позже давали чай. Из Чамьювы до порта ехали меньше часа, не устала)

    Спасибо Наталье за организацию, очень рекомендую побывать на этом острове!

  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Турецкие Мальдивы - из Кемера
    Экскурсия прекрасная. Правда не каждый «осилит» 1,5 часовую поездку до места отправления катера и обратно из Кемера. Нам было не
    читать дальше

    сложно) ехали с одной остановкой, можно было попить, перекусить. Дорога лежит через мост оры, Олимп, виды шикарные. Затем отправились на корабле к островам, Затем было четыре остановки в прекрасных бухтах с купанием. После первого купания нас покормили обедом (паста, салат, рыба или нагетс и арбуз. Затем был чай. Голодных не было) в баре можно приобрети напитки, мороженое. На корабле места достаточно. Мы сидели, можно было на втором этаже прилечь с видом на море.

