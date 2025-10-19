Водная прогулка
На джипе в горы - настоящая Турция
Погрузитесь в атмосферу древней Турции: крепость Гёдельме, 3000-летние платаны и горный водопад ждут вас на джип-экскурсии
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€45 за человека
Джип-сафари на гору Тахталы
Погрузитесь в захватывающее приключение на джипах к подножию величественной горы Тахталы. Вас ждут горные пейзажи и незабываемые эмоции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€325 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана19 октября 2025Турецкие Мальдивы - из КемераОтличная экскурсия,всем рекомендую. Катались по бухтам вдоль побережья,так как остров утром был закрыт из за шторма,но это ничуть не хуже!
- ММария12 октября 2025Турецкие Мальдивы - из КемераВсе супер, только острова маленькие а яхт миллион, очень мало места. В целом впечатления положительные. Особенно хочу отметить, что покормили действительно очень вкусно и сытно.
- ЮЮлия22 сентября 2025Турецкие Мальдивы - из КемераНе пожалели, что поехали. Были с 5 летним ребенком, нам очень понравилось, даже дорога не особо утомила. Обед на яхте
- ВВладислав12 сентября 2025Турецкие Мальдивы - из КемераПрирода сама предоставляет возможности, нам остается только организоваться.
Остров посетить нужно конечно. Дорогу на автобусе к пристани можно опустить. Теплоходы, что
- ООлег29 августа 2025Турецкие Мальдивы - из КемераЗер гуд!
- ООльга14 августа 2025Турецкие Мальдивы - из КемераБыли 14 августа 2 взрослых+2 подростков. Организация тура отличная: -трансфер до яхты и обратно (из Чамьюва 40-50 минут. Очень боялись
- ДДарья5 августа 2025Турецкие Мальдивы - из КемераОчень понравилась экскурсия на Сулуаду, место сказочное! Из-за задержки рейса сначала хотела отказаться и отдыхать в отеле, но поехала и
- ООльга21 июля 2025Турецкие Мальдивы - из КемераЭкскурсия прекрасная. Правда не каждый «осилит» 1,5 часовую поездку до места отправления катера и обратно из Кемера. Нам было не
