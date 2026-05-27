В этом путешествии вы откроете для себя красоту бухт и скал южного побережья Турции. Мы выйдем из порта Адрасан, сделаем несколько остановок для купания и побываем на пляжах острова Сулуада. На борту вам подадут обед, а уже вечером вы вернётесь в Кемер.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

4:30–5:00 — выезд из отелей Кемера к побережью (по билетам с трансфером)

8:30–9:00 — прибытие в порт Адрасан и посадка на яхту

9:30 — отправление к острову Сулуада

Переход вдоль живописного побережья с видами на скалы, лесистые холмы и бухты.

10:30–11:30 — остановка у острова Сулуада

Свободное время для отдыха на пляже и купания в прозрачной воде.

12:30 — обед на борту

На палубе подадут блюда турецкой и средиземноморской кухни — салаты, курицу или рыбу.

13:30–14:00 — остановки для купания в бухтах

15:00 — возвращение в порт Адрасан

16:30–17:00 — выезд в Кемер, трансфер к отелям

19:30–20:00 — возвращение в отели

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер туда и обратно на туристическом автобусе с кондиционером (если выбран соответствующий билет), морская прогулка на лодке (есть туалет и места для переодевания), обед на борту, спасательное оборудование, туристическая страховка

Дополнительные расходы: аренда оборудования для снорклинга (по желанию) — €10, напитки и дополнительная еда, чаевые экипажу (по желанию)

Если вы выбираете билет с трансфером, пожалуйста, укажите при бронировании адрес вашего отеля

Маршрут может немного изменяться в зависимости от погодных условий и времени, а также может быть перенесён или отменён по соображениям безопасности

С вами будет англоговорящий сопровождающий из нашей команды

Ограничения