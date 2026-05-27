Откройте для себя подводные красоты Кемера. Вы погрузитесь в прозрачное море, почувствуете ритм волн и увидите морских обитателей.
Благодаря опытным инструкторам вы будете чувствовать себя в безопасности и сможете насладиться каждым мгновением в воде и на борту.
Описание экскурсии
9:00 — трансфер в порт
10:00–10:30 — посадка на лодку. Инструкторы объяснят технику дыхания, познакомят со снаряжением и покажут подводные жесты, чтобы погружение было безопасным
11:00–12:30 — первое погружение. Вас ждут каменные рельефы, скальные образования и стайки ярких рыб
13:00 — обед и отдых. На борту подают курицу, макароны и салат. Между погружениями можно отдохнуть на лодке: поплавать, позагорать на палубе и насладиться морской атмосферой
14:00–15:30 — второе погружение. Теперь вы чувствуете себя увереннее и можно внимательнее рассматривать подводный мир
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, оборудование для дайвинга, обед
- Дополнительно по желанию оплачиваются: напитки, фото и видеосъёмка под водой (стоимость уточняйте по запросу)
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Кемере
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
