Дайвинг в Кемере: два погружения

Отправиться в морское путешествие и любоваться яркими рыбами
Откройте для себя подводные красоты Кемера. Вы погрузитесь в прозрачное море, почувствуете ритм волн и увидите морских обитателей.

Благодаря опытным инструкторам вы будете чувствовать себя в безопасности и сможете насладиться каждым мгновением в воде и на борту.
Описание экскурсии

9:00 — трансфер в порт

10:00–10:30 — посадка на лодку. Инструкторы объяснят технику дыхания, познакомят со снаряжением и покажут подводные жесты, чтобы погружение было безопасным

11:00–12:30 — первое погружение. Вас ждут каменные рельефы, скальные образования и стайки ярких рыб

13:00 — обед и отдых. На борту подают курицу, макароны и салат. Между погружениями можно отдохнуть на лодке: поплавать, позагорать на палубе и насладиться морской атмосферой

14:00–15:30 — второе погружение. Теперь вы чувствуете себя увереннее и можно внимательнее рассматривать подводный мир

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, оборудование для дайвинга, обед
  • Дополнительно по желанию оплачиваются: напитки, фото и видеосъёмка под водой (стоимость уточняйте по запросу)
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

