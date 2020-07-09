Джип-сафари в Кемере - это уникальная возможность познакомиться с настоящей Турцией. Путешествие начинается с комфортабельного автобуса, который доставит вас к месту старта. На джипах вы отправитесь в деревню Гедельме, где

увидите 2000-летний платан. Затем вас ждёт панорамный вид на Анталию и Кемер в районе Оваджик. Обед в ресторане с местными блюдами добавит энергии для дальнейших приключений. Завершает экскурсию купание в каньоне с видом на византийский замок

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для джип-сафари в Кемере - с июня по октябрь, когда погода тёплая и сухая. В это время можно насладиться всеми прелестями маршрута. В апреле и мае также комфортно, но возможны дожди. В ноябре и марте погода может быть прохладной, но всё же подходит для поездки. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия доступна, но стоит учитывать прохладную погоду и возможные осадки.

Сейчас август — это идеальное время.