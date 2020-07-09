Джип-сафари в Кемере - это уникальная возможность познакомиться с настоящей Турцией. Путешествие начинается с комфортабельного автобуса, который доставит вас к месту старта. На джипах вы отправитесь в деревню Гедельме, где
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Увлекательное путешествие на джипах
- 🌿 Визит в древние деревни
- 📸 Потрясающие панорамные виды
- 🍽️ Вкусный обед в ресторане
- 🏊 Купание в живописном каньоне
Лучшее время для посещения
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апр
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июн
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авг
сен
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Лучшее время для джип-сафари в Кемере - с июня по октябрь, когда погода тёплая и сухая. В это время можно насладиться всеми прелестями маршрута. В апреле и мае также комфортно, но возможны дожди. В ноябре и марте погода может быть прохладной, но всё же подходит для поездки. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия доступна, но стоит учитывать прохладную погоду и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Византийский замок
- Сталактитовая пещера
Описание экскурсииЧто вас ждет Мы заберем вас из отеля на нашем комфортном автобусе и доставим в район, где начнется сафари. А оттуда мы все вместе колонной джипов направимся к нашей первой остановке, деревне Гедельме. Деревня Гедельме Деревня Гедельме находится на высоте 750 метров. Она поразит вас своей исторической атмосферой Византии. Во время нашего 30-минутного перерыва мы увидим 2000-летный платан и насладимся шикарным видом. Оваджик В районе Оваджик на высоте 1500 метров над уровнем моря открывается прекрасный панорамный вид на Анталию и Кемер. Мы сделаем перерыв. чтобы сделать красивые фотографии на вершине. Обед в ресторане В меню курица на вертеле или форель в духовке и салат. Пещера Вы можете посетить пещеру здесь за дополнительную плату или свободно провести 30 минут по своему желанию. Купание в каньоне После обеда в ресторане, мы отправимся в Каньон с великолепным видом на стены византийского замка. У нас будет часовой перерыв, где вы сможете искупаться в прохладных водах каньона. Пройдя 70-80 километровый маршрут нашего тура, мы отправимся обратно. Важная информация:
- Не надевайте ничего слишком красивого или модного, вы промокнете и запылитесь.
- Советуем взять с собой головной убор, солнцезащитные очки, резиновую обувь или тапочки (только в летний сезон, с июня по октябрь), полотенце, купальные костюмы (если не лето, возьмите с собой плотную одежду).
- Тур будет проходить по пыльным и ухабистым дорогам. Среди джипов могут быть водные бои. Вы промокнете и испачкаетесь. Защитите свои телефоны и ценные вещи от намокания.
- Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми(на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе, во время заказа экскурсий оформите ему место как на ребёнка 7-12 лет.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Тахталы
- Старая турецкая деревня
Что включено
- Трансфер от /до отеля
- Страховка
- Услуги гида
- Джип сафари
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель, Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
P
Спасибо большое, за организацию, за эмоции, за познание Турции и развлечения. Теперь, как только прилетаем, не успев заселиться, бросаем чемоданы и бежим за экскурсиями. Три раза были на корабле Монстр,
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Д
Особенно понравилась сама организация сафари, скучно не было ни одной минуты, на ровных участках водители хорошо поддавали газу, обгоняли друг друга постоянно, так что держаться нужно было крепко, адреналина было через край. В красивых местах наоборот ехали медленно, чтобы можно было всё рассмотреть, сделать снимки.
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К
Через сайт заказали поездку (с оплатой наличными на месте). Тут же пришло подтверждение, а в назначенное время нас ждал трансфер. Сама экскурсия прошла на одном дыхании (отдельное спасибо всем водителям), впечатлений хватит на год.
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А
Джип сафари, вот это к гадалке не ходите надо брать! Этосамая драйвовая экскурсия, хотя функция гида там была только в съёмке видео, на русском говорил непонятно. В пещере за 2$ делать нечего. Обед был хорош. Виды великолепнейшие!
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А
Джип сафари, вот это к гадалке не ходите надо брать! Этосамая драйвовая экскурсия, хотя функция гида там была только в съёмке видео, на русском говорил непонятно. В пещере за 2$ делать нечего. Обед был хорош. Виды великолепнейшие!
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M
Объехали самые живописные места, поднимались по серпантину, получили заряд адреналина. Виды просто потрясающие, а какой чистый там воздух… Вы просто обязаны объехать горы, когда будете в Кемере.
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