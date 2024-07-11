Фазелис — одна из главных исторических достопримечательностей в провинции Анталья. Гуляя среди остатков древних сооружений, вы познакомитесь с античной архитектурой, представите Фазелис в эпоху его расцвета и пройдёте по следам Александра Македонского. А после у вас будет время для отдыха на пляже в местной бухте.

Описание экскурсии

Вы услышите, кто и как, по легенде, основал Фазелис в 7 веке до н. э. Поговорим о том, как он жил и кому принадлежал до похода Македонского. Вообразим, как некогда здесь располагалась зимняя резиденция полководца. И конечно, рассмотрим архитектуру памятников, по которым можно воссоздать облик античного портового города.

Вы увидите:

городские крепостные стены

акведук

римские бани

торговую площадь — Агору

античный театр

Ворота императора Адриана

три древних порта

Археологические раскопки и восстановление объектов продолжаются — в какой-то степени вы почувствуете себя сопричастными к магии исторических открытий.

После экскурсии по комплексу у вас будет два часа свободного времени для фотосессий на природе, отдыха на пляже и купания в бухте с чистейшей водой.

Организационные детали