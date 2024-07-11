Фазелис — одна из главных исторических достопримечательностей в провинции Анталья.
Гуляя среди остатков древних сооружений, вы познакомитесь с античной архитектурой, представите Фазелис в эпоху его расцвета и пройдёте по следам Александра Македонского. А после у вас будет время для отдыха на пляже в местной бухте.
Гуляя среди остатков древних сооружений, вы познакомитесь с античной архитектурой, представите Фазелис в эпоху его расцвета и пройдёте по следам Александра Македонского. А после у вас будет время для отдыха на пляже в местной бухте.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы услышите, кто и как, по легенде, основал Фазелис в 7 веке до н. э. Поговорим о том, как он жил и кому принадлежал до похода Македонского. Вообразим, как некогда здесь располагалась зимняя резиденция полководца. И конечно, рассмотрим архитектуру памятников, по которым можно воссоздать облик античного портового города.
Вы увидите:
- городские крепостные стены
- акведук
- римские бани
- торговую площадь — Агору
- античный театр
- Ворота императора Адриана
- три древних порта
Археологические раскопки и восстановление объектов продолжаются — в какой-то степени вы почувствуете себя сопричастными к магии исторических открытий.
После экскурсии по комплексу у вас будет два часа свободного времени для фотосессий на природе, отдыха на пляже и купания в бухте с чистейшей водой.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Renault Clio
- Дополнительные расходы: билет в Фазелис — €10 с человека, детям до 8 лет бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нури — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 36 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Прежде всего, для нас будет честью видеть вас здесь, в нашей стране. Я хочу коротко представиться. Меня зовут Нури Кылычголу. Более 25 лет работаю профессиональным гидом с лицензией министерства туризма Турции. Свои экскурсии я провожу на русском и на болгарском языках. Работаю вместе со своими коллегами-гидами. До встречи в Турции!Задать вопрос
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