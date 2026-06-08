Мои заказы

Квадросафари в Кемере: каньон Гёйнюк

Немножко адреналина в ваш отдых
Пыльные лесные дороги, броды, горные пейзажи и ощущение свободы за рулём — это ваше турецкое сафари на квадроциклах! Вы проедете по маршрутам каньона Гёйнюк, пересечёте водные участки и полюбуетесь природой Таврских гор вдали от курортной суеты. Перед стартом будет подробный инструктаж, так что к нам можно даже без опыта.
Квадросафари в Кемере: каньон Гёйнюк
Квадросафари в Кемере: каньон Гёйнюк
Квадросафари в Кемере: каньон Гёйнюк

Описание экскурсии

  • Трансфер из отелей Кемера — 20–30 мин.
  • Инструктаж по безопасности и выдача шлемов и защитного снаряжения — 15 мин.
  • Поездка на квадроциклах по лесным и пыльным дорогам — 40 мин.
  • Остановка в каньоне, купание и свободное время — 30 мин.
  • Обратный маршрут на квадроциклах — 40 мин.
  • Трансфер в отели — 20–30 мин.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 15 км.
  • Дети до 15 лет едут на квадроциклах как пассажиры.
  • Можно без опыта — всему научим.
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€32
2 человека на одном квадроцикле€44
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мерт
Мерт — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 76 туристов
Наша компания работает в Анталье и Кемере с 2015 года. Ежедневно мы организуем экскурсии и активности для местных и иностранных путешественников. У нас большой опыт в проведении морских туров, природных экскурсий и культурных программ. Мы хотим познакомить вас с регионом и подарить незабываемые впечатления.

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии на «Квадросафари в Кемере: каньон Гёйнюк»

Активный групповой тур в живописный каньон Гёйнюк
5 часов
105 отзывов
Групповая
Активный групповой тур в живописный каньон Гёйнюк
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день 08:00 до 13.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
$18 за человека
В каньон Гёйнюк и Таврские горы из Кемера - за прохладой и видами
На автобусе
3 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
В каньон Гёйнюк и Таврские горы из Кемера - за прохладой и видами
Укрыться от жары, погулять по лесу и полюбоваться скалами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:15
Завтра в 09:00
10 июн в 09:00
€19 за человека
Из Кемера - в каньон Гёйнюк
На автобусе
5 часов
1 отзыв
Групповая
Из Кемера - в каньон Гёйнюк
Насладиться прохладой, полюбоваться водопадами и выбрать развлечение по вкусу
Начало: У вашего отеля
10 июн в 09:00
13 июн в 09:00
€17 за человека
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге в нацпарке Каньон Кепрюлю
На автобусе
13 часов
32 отзыва
Групповая
Каньон Тазы, Камни дьявола и Античный город Селге в нацпарке Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, пятница в 7:15
11 июн в 07:00
13 июн в 07:00
$37 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере
-9%
до 15 июня
€32 за человека