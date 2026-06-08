Пыльные лесные дороги, броды, горные пейзажи и ощущение свободы за рулём — это ваше турецкое сафари на квадроциклах! Вы проедете по маршрутам каньона Гёйнюк, пересечёте водные участки и полюбуетесь природой Таврских гор вдали от курортной суеты. Перед стартом будет подробный инструктаж, так что к нам можно даже без опыта.
Описание экскурсии
- Трансфер из отелей Кемера — 20–30 мин.
- Инструктаж по безопасности и выдача шлемов и защитного снаряжения — 15 мин.
- Поездка на квадроциклах по лесным и пыльным дорогам — 40 мин.
- Остановка в каньоне, купание и свободное время — 30 мин.
- Обратный маршрут на квадроциклах — 40 мин.
- Трансфер в отели — 20–30 мин.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 15 км.
- Дети до 15 лет едут на квадроциклах как пассажиры.
- Можно без опыта — всему научим.
- С вами будет один из инструкторов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€32
|2 человека на одном квадроцикле
|€44
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мерт — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 76 туристов
Наша компания работает в Анталье и Кемере с 2015 года. Ежедневно мы организуем экскурсии и активности для местных и иностранных путешественников. У нас большой опыт в проведении морских туров, природных экскурсий и культурных программ. Мы хотим познакомить вас с регионом и подарить незабываемые впечатления.
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