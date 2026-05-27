Поднять паруса! Наш корабль отправляется прочь от заполненных пляжей и суеты города. Впереди — укромные бухты, тишину которых нарушают лишь шёпот волн и шелест лесов.
Вы поплаваете в бирюзовой воде и отдохнёте на палубе, а если захотите, изучите подводный мир с маской и примете грязевую ванну.
Описание экскурсии
8:00-9:00 — трансфер из отеля и посадка на корабль
Бухта Аксеки (30 мин). Вы окажетесь в заливе среди скал и сосновых лесов. Искупаетесь, займётесь снорклингом или отдохнёте на палубе.
Бухта Порто Дженевис (1 ч). Прозрачная лазурь воды здесь соседствует с руинами генуэзской крепости. Желающие не только понежатся на пляже, но и примут лечебные грязевые ванны.
Бухта Корсан (40 мин). Ещё одно уединённое место, где вы расслабитесь, освежитесь в море и позагораете.
Фосфорная пещера. С воды вы увидите необычный светящийся грот.
Обед на борту. Вам подадут свежую рыбу или мясо с гарниром и салатами.
15:00-18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Прогулка на двухпалубной яхте с удобствами, обед и трансфер из/в отель входят в стоимость
- Прогулка проходит без гида, на корабле будет русскоговорящий сопровождающий
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети от 4 до 10
|€25
|Дети до 3
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 132 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
