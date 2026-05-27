Поднять паруса! Наш корабль отправляется прочь от заполненных пляжей и суеты города. Впереди — укромные бухты, тишину которых нарушают лишь шёпот волн и шелест лесов. Вы поплаваете в бирюзовой воде и отдохнёте на палубе, а если захотите, изучите подводный мир с маской и примете грязевую ванну.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:00-9:00 — трансфер из отеля и посадка на корабль

Бухта Аксеки (30 мин). Вы окажетесь в заливе среди скал и сосновых лесов. Искупаетесь, займётесь снорклингом или отдохнёте на палубе.

Бухта Порто Дженевис (1 ч). Прозрачная лазурь воды здесь соседствует с руинами генуэзской крепости. Желающие не только понежатся на пляже, но и примут лечебные грязевые ванны.

Бухта Корсан (40 мин). Ещё одно уединённое место, где вы расслабитесь, освежитесь в море и позагораете.

Фосфорная пещера. С воды вы увидите необычный светящийся грот.

Обед на борту. Вам подадут свежую рыбу или мясо с гарниром и салатами.

15:00-18:00 — возвращение в отель

Организационные детали