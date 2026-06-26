Что вас ожидает

Заберём вас от отеля и доставим в порт.

Яхта выйдет в открытое море. С борта вы полюбуетесь побережьем: Кемером, Таврскими горами, скалами и пещерами у воды, сосновыми лесами.

Маршрут продолжится вдоль уединённых бухт. Будет остановка для купания в прозрачной бирюзовой воде в окружении невероятных панорам.

Ещё одна остановка запланирована у античного Фазелиса. Вы поплаваете с видом на руины, рассыпанные на берегу среди деревьев.

На борту — лёгкая музыка, обед. Иногда проходят атмосферные вечеринки.

После круиза яхта вернётся в порт, а мы доставим вас к месту проживания.

Организационные детали