Дельфинарий в Кемере ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатическими способностями. Для плавания с дельфинами предупреждаем записываться заранее, желающих бывает много. Экскурсионная программа:• 10:45 – Выезд из гостиницы;

11:10 — Сбор гостей;

11:30 — Начало шоу дельфинов 🐬 (бесплатно);

12:00 — Конец шоу дельфинов;

12:10/12:20 — Плавание с дельфинами;

12:30 — Конец экскурсии;

13:00 — Прибытие в гостиницу.

Рекомендуем взять с собой:

Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )

Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара

Фотоаппарат или видеокамеру

Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок

Воду

Важно знать: