Дельфинарий в Кемере ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатическими способностями. Для плавания с дельфинами предупреждаем записываться заранее, желающих бывает много. Экскурсионная программа:• 10:45 – Выезд из гостиницы;
11:10 — Сбор гостей;
11:30 — Начало шоу дельфинов 🐬 (бесплатно);
12:00 — Конец шоу дельфинов;
12:10/12:20 — Плавание с дельфинами;
12:30 — Конец экскурсии;
13:00 — Прибытие в гостиницу.
Рекомендуем взять с собой:
Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )