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Плавание с дельфинами

4.8
11 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Плавание с дельфинами — это мечта.

Искупайтесь с дельфинами, поплавайте, держась за их плавники и сделайте необычные фото.

Незабываемые эмоции гарантированы!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $80 за человека

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Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами

Что вы увидите

  • Плавание с дельфинами
  • Шоу с дельфинами
Дельфинарий в Кемере ежедневно работает для посещения отечественных и зарубежных клиентов, которые хотят поплавать с дельфинами и наблюдать за их акробатическими способностями. Для плавания с дельфинами предупреждаем записываться заранее, желающих бывает много. Экскурсионная программа:• 10:45 – Выезд из гостиницы;
  • 11:10 — Сбор гостей;
  • 11:30 — Начало шоу дельфинов 🐬 (бесплатно);
  • 12:00 — Конец шоу дельфинов;
  • 12:10/12:20 — Плавание с дельфинами;
  • 12:30 — Конец экскурсии;
  • 13:00 — Прибытие в гостиницу.

Рекомендуем взять с собой:

  • Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )
  • Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара
  • Фотоаппарат или видеокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
  • Воду

Важно знать:

  • Фотосессия и видеосъемка за дополнительную плату 40$ (по желанию)
  • Любые напитки не входят в стоимость экскурсии
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Шоу дельфинов
  • Плавание с дельфинами
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фотосессия или видеосъемка.
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами
Плавание с дельфинами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
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11 отзывов оставили туристы

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