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Полёт на параплане в тандеме с вершины Тахталы - из Кемера

Подняться на одну из самых высоких прибрежных гор Европы и увидеть Анталью с высоты птичьего полёта
Этот полёт подарит вам новый взгляд на побережье Средиземного моря.

Вы подниметесь на вершину горы Тахталы (2365 м) по канатной дороге, а затем вместе с профессиональным пилотом отправитесь в воздушное путешествие над горами, сосновыми лесами, античными памятниками и лазурными бухтами. Опыт не нужен — перед стартом вы получите подробный инструктаж.
Полёт на параплане в тандеме с вершины Тахталы - из Кемера
Полёт на параплане в тандеме с вершины Тахталы - из Кемера
Полёт на параплане в тандеме с вершины Тахталы - из Кемера

Описание экскурсии

Трансфер и знакомство. Мы встретим вас у отеля и отвезём к нижней станции канатной дороги Olympos Teleferik. По дороге расскажем о программе, особенностях полёта и горе Тахталы.

Подъём на вершину Тахталы. За 10 минут канатная дорога поднимет нас на высоту 2365 метров. По пути откроются панорамы Средиземного моря, гор Торос и национального парка «Бейдаглары».

Подготовка. На вершине пилот подробно объяснит, как проходят взлёт, полёт и посадка, поэтому волноваться не придётся даже тем, кто летит впервые.

Полёт над Турецкой Ривьерой. После лёгкого разбега начнётся самая яркая часть программы — тандемный полёт с профессиональным пилотом. В течение 25–40 минут вы будете парить над побережьем, любуясь видами Олимпоса, Чиралы, Фазелиса, Трёх островов, Кемера, живописных бухт и величественных гор Торос.

Посадка на пляже Текирова. Приземлимся на широком песчаном пляже у кристально чистых вод Средиземного моря. После полёта водитель отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Все полёты выполняются профессиональными лицензированными тандемными пилотами с многолетним опытом коммерческих полётов. Перед стартом проводится подробный инструктаж
  • В стоимость входит: трансфер из отелей Кемера, Кириша, Чамьювы и Текировы и обратно, билет на канатную дорогу Olympos Teleferik, тандемный полёт на параплане, полное лётное снаряжение
  • Отдельно по желанию — фото- и видеосъёмка (стоимость по запросу)

Особенности программы

  • Минимальный возраст участников — 4 года
  • Максимальный вес: мужчины — до 110 кг, женщины — до 90 кг
  • Полёт не рекомендуется беременным женщинам, а также людям с серьёзными заболеваниями сердца, дыхательной системы или эпилепсией
  • Продолжительность полёта обычно составляет от 25 до 40 минут в зависимости от погодных условий
  • Посадка выполняется на пляже Текирова на побережье Средиземного моря

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет
Мехмет — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу и работаю в регионе Антальи более 15 лет и большую часть своей жизни посвятил авиации и парапланеризму. С 2011 года наша команда организует тандемные полёты на параплане с горы
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Тахталы (2365 м) — одной из самых высоких прибрежных гор Европы. За эти годы мы познакомили с небом тысячи путешественников из разных стран мира. Я люблю свою работу, потому что каждый полёт — это не просто развлечение, а настоящее приключение и яркое воспоминание на всю жизнь. Для многих гостей это первый опыт полёта, и для меня важно, чтобы они чувствовали себя комфортно, безопасно и получили незабываемые эмоции. Вместе с профессиональной командой лицензированных пилотов мы стараемся показать путешественникам Анталью с самого впечатляющего ракурса — с высоты птичьего полёта над Средиземным морем, горами и древними ликийскими городами. Будем рады познакомиться с вами и разделить это удивительное приключение!

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