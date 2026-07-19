Этот полёт подарит вам новый взгляд на побережье Средиземного моря. Вы подниметесь на вершину горы Тахталы (2365 м) по канатной дороге, а затем вместе с профессиональным пилотом отправитесь в воздушное путешествие над горами, сосновыми лесами, античными памятниками и лазурными бухтами. Опыт не нужен — перед стартом вы получите подробный инструктаж.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Трансфер и знакомство. Мы встретим вас у отеля и отвезём к нижней станции канатной дороги Olympos Teleferik. По дороге расскажем о программе, особенностях полёта и горе Тахталы.

Подъём на вершину Тахталы. За 10 минут канатная дорога поднимет нас на высоту 2365 метров. По пути откроются панорамы Средиземного моря, гор Торос и национального парка «Бейдаглары».

Подготовка. На вершине пилот подробно объяснит, как проходят взлёт, полёт и посадка, поэтому волноваться не придётся даже тем, кто летит впервые.

Полёт над Турецкой Ривьерой. После лёгкого разбега начнётся самая яркая часть программы — тандемный полёт с профессиональным пилотом. В течение 25–40 минут вы будете парить над побережьем, любуясь видами Олимпоса, Чиралы, Фазелиса, Трёх островов, Кемера, живописных бухт и величественных гор Торос.

Посадка на пляже Текирова. Приземлимся на широком песчаном пляже у кристально чистых вод Средиземного моря. После полёта водитель отвезёт вас обратно в отель.

Организационные детали

Все полёты выполняются профессиональными лицензированными тандемными пилотами с многолетним опытом коммерческих полётов. Перед стартом проводится подробный инструктаж

В стоимость входит: трансфер из отелей Кемера, Кириша, Чамьювы и Текировы и обратно, билет на канатную дорогу Olympos Teleferik, тандемный полёт на параплане, полное лётное снаряжение

Отдельно по желанию — фото- и видеосъёмка (стоимость по запросу)

Особенности программы