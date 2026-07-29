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Уникальный опыт – экскурсии в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Кемере, цены от €14. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера
На автобусе
5.5 часов
10 отзывов
Групповая
Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера
Отвезём вас на незабываемое представление, подождём и доставим обратно
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€14 за человека
Полёт на параплане в тандеме с вершины Тахталы - из Кемера
На параплане
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Полёт на параплане в тандеме с вершины Тахталы - из Кемера
Подняться на одну из самых высоких прибрежных гор Европы и увидеть Анталью с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €251 за человека
Рассвет над Памуккале и Иераполисом с воздушного шара - из Кемера
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
Групповая
Рассвет над Памуккале и Иераполисом с воздушного шара - из Кемера
Увидеть белоснежные травертины и античные руины сначала с высоты, а затем - вблизи
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
Завтра в 01:00
20 авг в 01:00
€200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Olga
Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера
В плане организации всё было отлично! Водитель приехал точно в назначенное время, был очень вежлив, аккуратно вёл машину и подробно
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объяснил, где и во сколько будет ждать нас после посещения парка. Обратная дорога тоже прошла спокойно и комфортно. За трансфер — твёрдая пятёрка!
Что касается самого шоу, то если вы рассчитываете на настоящий «вау»-эффект, то, скорее всего, его не получите. Особенно если вам уже доводилось видеть, например, вечернее шоу в Диснейленде. Лично на нас оно произвело довольно скромное впечатление.
Больше всего было жаль людей, которые занимали места с «лучшим видом» за полтора часа до начала представления. Вместо этого они могли бы наслаждаться прогулкой по огромному красивому парку, посидеть с коктейлем в одном из уютных заведений, которых здесь немало, или пройтись по магазинам — от вполне бюджетных до известных премиальных брендов. К сожалению, после такого долгого ожидания многие остаются разочарованными.
В целом, если вы хотите приятно и разнообразно провести вечер, посетить один из самых красивых парков Анталии и насладиться его атмосферой, то это место определённо стоит посетить. Но не ждите от самого шоу слишком многого — тогда и впечатления будут гораздо приятнее. И уж точно не стоит винить организаторов экскурсии: свою работу они выполняют безупречно, обеспечивая комфортный, надёжный и безопасный трансфер туда и обратно. 🙂

В плане организации всё было отлично! Водитель приехал точно в назначенное время, был очень вежлив, аккуратно
В плане организации всё было отлично! Водитель приехал точно в назначенное время, был очень вежлив, аккуратно
В плане организации всё было отлично! Водитель приехал точно в назначенное время, был очень вежлив, аккуратно
В плане организации всё было отлично! Водитель приехал точно в назначенное время, был очень вежлив, аккуратно
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Л
Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера
Ночное шоу Land of Leqends было красочным!
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Ольга
Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера
Турецкие водители очень пунктуальны, привезли и увезли в чётко назначенное время 🚐 само шоу бесплатное для всех - просто сказка ✨ атмосфера волшебства повсюду 😍
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Л
Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера
Трансфер полностью устроил, пришёл во время, доехали и вернулись в указанное время. Поездка замечательная, мы лично успели обойти все нужные нам магазины, приобрести покупки и посмотреть шоу.
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Natalya
Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера
Великолепный вечер! отличная возможность посмотреть волшебное шоу и посетить классные магазины. если отдыхаете с детьми, обязательно сходите!
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А
Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера
Было очень весело, советую провести ночь в Стране легенд и семьям и тем, кто путешествует один. Представления шли всю ночь без остановки.

Нас довезли на удобном микроавтобусе и потом забрали обратно. Время посадки соблюдали точно, что приятно. Спасибо!
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М
Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера
Это была самая классная ночь, что я провёл в Анталии. Парк развлечений работал вечером и там было столько разных шоу
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— просто невероятно! Нас забрали прямо из отеля, где мы жили, отвезли в парк, провели там весь вечер и потом обратно привезли. Обслуживание было просто на отлично.

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Всего 11 отзывов в Кемере в категории "Уникальный опыт"

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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера;
  2. Полёт на параплане в тандеме с вершины Тахталы - из Кемера;
  3. Рассвет над Памуккале и Иераполисом с воздушного шара - из Кемера.
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале;
  2. Анталья;
  3. Фазелис;
  4. Гора Тахталы;
  5. Бассейн Клеопатры;
  6. Озеро Салда;
  7. Мира;
  8. Иераполис;
  9. Каньоны Кепрюлю;
  10. Демре.
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в августе 2026
Сейчас в Кемере в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 251. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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