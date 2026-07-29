читать дальше уменьшить

объяснил, где и во сколько будет ждать нас после посещения парка. Обратная дорога тоже прошла спокойно и комфортно. За трансфер — твёрдая пятёрка!

Что касается самого шоу, то если вы рассчитываете на настоящий «вау»-эффект, то, скорее всего, его не получите. Особенно если вам уже доводилось видеть, например, вечернее шоу в Диснейленде. Лично на нас оно произвело довольно скромное впечатление.

Больше всего было жаль людей, которые занимали места с «лучшим видом» за полтора часа до начала представления. Вместо этого они могли бы наслаждаться прогулкой по огромному красивому парку, посидеть с коктейлем в одном из уютных заведений, которых здесь немало, или пройтись по магазинам — от вполне бюджетных до известных премиальных брендов. К сожалению, после такого долгого ожидания многие остаются разочарованными.

В целом, если вы хотите приятно и разнообразно провести вечер, посетить один из самых красивых парков Анталии и насладиться его атмосферой, то это место определённо стоит посетить. Но не ждите от самого шоу слишком многого — тогда и впечатления будут гораздо приятнее. И уж точно не стоит винить организаторов экскурсии: свою работу они выполняют безупречно, обеспечивая комфортный, надёжный и безопасный трансфер туда и обратно. 🙂