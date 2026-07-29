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Групповая
Ночное шоу в Land of Legends: трансфер из Кемера
Отвезём вас на незабываемое представление, подождём и доставим обратно
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€14 за человека
Индивидуальная
Полёт на параплане в тандеме с вершины Тахталы - из Кемера
Подняться на одну из самых высоких прибрежных гор Европы и увидеть Анталью с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €251 за человека
Групповая
Рассвет над Памуккале и Иераполисом с воздушного шара - из Кемера
Увидеть белоснежные травертины и античные руины сначала с высоты, а затем - вблизи
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
Завтра в 01:00
20 авг в 01:00
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
В плане организации всё было отлично! Водитель приехал точно в назначенное время, был очень вежлив, аккуратно вёл машину и подробно
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Л
Ночное шоу Land of Leqends было красочным!
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Турецкие водители очень пунктуальны, привезли и увезли в чётко назначенное время 🚐 само шоу бесплатное для всех - просто сказка ✨ атмосфера волшебства повсюду 😍
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Л
Трансфер полностью устроил, пришёл во время, доехали и вернулись в указанное время. Поездка замечательная, мы лично успели обойти все нужные нам магазины, приобрести покупки и посмотреть шоу.
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Великолепный вечер! отличная возможность посмотреть волшебное шоу и посетить классные магазины. если отдыхаете с детьми, обязательно сходите!
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А
Было очень весело, советую провести ночь в Стране легенд и семьям и тем, кто путешествует один. Представления шли всю ночь без остановки.
Нас довезли на удобном микроавтобусе и потом забрали обратно. Время посадки соблюдали точно, что приятно. Спасибо!
Нас довезли на удобном микроавтобусе и потом забрали обратно. Время посадки соблюдали точно, что приятно. Спасибо!
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М
Это была самая классная ночь, что я провёл в Анталии. Парк развлечений работал вечером и там было столько разных шоу
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Всего 11 отзывов в Кемере в категории "Уникальный опыт"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Уникальный опыт»
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Сейчас в Кемере в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 251. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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