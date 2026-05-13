Прогулка на пиратской яхте в Кемере (всё включено)
Купаться, загорать, есть и танцевать
Проведите день на стилизованной пиратской яхте среди бухт, скал и бирюзовых вод Средиземного моря! Вы искупаетесь в живописных уголках у побережья Кемера, отдохнёте и позагораете на борту, потанцуете под зажигательную музыку и повеселитесь на пенной вечеринке. А мы позаботимся об остальном — от трансфера до обеда.
Описание экскурсии
10:00–10:30 — посадка на яхту
Мы заберём вас из вашего отеля и привезём в порт Кемера, где команда встретит вас на борту яхты. Время в пути до порта зависит от расположения отеля.
10:30–11:30 — выход в море
Отправимся вдоль живописного побережья Средиземного моря к одной из самых красивых бухт региона — Фазелис.
11:30–12:30 — бухта Фазелис
Сделаем остановку для купания в кристально чистой воде рядом с древним ликийским городом. У вас будет время для отдыха, плавания и фото.
12:30–13:30 — обед на борту
Пока яхта стоит в бухте или медленно идёт вдоль побережья, вам подадут обед — курицу на гриле, пасту, салат и хлеб.
13:30–14:30 — Райская бухта
Здесь особенно прозрачная вода и спокойная атмосфера. Купайтесь, прыгайте в воду с яхты или просто наслаждайтесь окружающей красотой.
14:30–15:30 — Пиратская пещера
Подойдём к знаменитому гроту, вокруг которого ходят легенды о морских разбойниках. Здесь будет остановка для осмотра и купания, а ещё — анимационная программа и пенная вечеринка на борту.
15:30–16:00 — обратная дорога в порт Кемера
Организационные детали
Идём на стилизованной пиратской яхте со всеми удобствами: есть туалеты, душевые, кабинки для переодевания, места для отдыха на солнце и в тени, пасательные жилеты для всех пассажиров
С вами будет опытная команда, перед отправлением вы пройдёте инструктаж
В стоимость включено: трансфер, обед, развлечения по программе
Дополнительные расходы: напитки и снеки в баре на яхте — по желанию
Капитан может изменить маршрут
В случае плохой погоды мы предложим перенести или отменить прогулку
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — Организатор в Кемере
Мы — надёжный эксперт по Турции, лицензированное турагентство и DMC-оператор. Владеем несколькими языками и знаем страну изнутри. Являемся членом TURSAB, гарантируем безопасность, прозрачное ценообразование и индивидуальный подход к каждому запросу.
создаём путешествия, объединяя высокий сервис с подлинным турецким гостеприимством. Наши ключевые направления:
— Стамбул — экскурсии по следам империй и прогулки по Босфору
— Каппадокия — полёты на воздушных шарах и проживание в пещерных отелях
— Анталья и Ривьера — круизы к лазурным берегам Сулуада и VIP-трансферы
— Ликийская тропа — многодневные треккинги
Откройте Турцию с профессионалами!
