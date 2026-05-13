Проведите день на стилизованной пиратской яхте среди бухт, скал и бирюзовых вод Средиземного моря! Вы искупаетесь в живописных уголках у побережья Кемера, отдохнёте и позагораете на борту, потанцуете под зажигательную музыку и повеселитесь на пенной вечеринке. А мы позаботимся об остальном — от трансфера до обеда.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:00–10:30 — посадка на яхту

Мы заберём вас из вашего отеля и привезём в порт Кемера, где команда встретит вас на борту яхты. Время в пути до порта зависит от расположения отеля.

10:30–11:30 — выход в море

Отправимся вдоль живописного побережья Средиземного моря к одной из самых красивых бухт региона — Фазелис.

11:30–12:30 — бухта Фазелис

Сделаем остановку для купания в кристально чистой воде рядом с древним ликийским городом. У вас будет время для отдыха, плавания и фото.

12:30–13:30 — обед на борту

Пока яхта стоит в бухте или медленно идёт вдоль побережья, вам подадут обед — курицу на гриле, пасту, салат и хлеб.

13:30–14:30 — Райская бухта

Здесь особенно прозрачная вода и спокойная атмосфера. Купайтесь, прыгайте в воду с яхты или просто наслаждайтесь окружающей красотой.

14:30–15:30 — Пиратская пещера

Подойдём к знаменитому гроту, вокруг которого ходят легенды о морских разбойниках. Здесь будет остановка для осмотра и купания, а ещё — анимационная программа и пенная вечеринка на борту.

15:30–16:00 — обратная дорога в порт Кемера

Организационные детали