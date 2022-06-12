Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля

Канатная дорога Олимпос соответствует европейским критериям CEN
Канатная дорога Олимпос расположен в центре прибрежного национального парка Бейдаглары.
- Его длина составляет 4359 метров;
- Вместимость кабины: 80 человек;
- Оптимальная скорость: 10 метров в секунду;
- Время в пути: 10 минут;
- 470 пассажиров в час;
- Высота нижнего терминала: 726 метров над уровнем воды;
- Верхний терминал высоты: 2365 метров над уровнем воды;
- После того, как доберемся до места назначения, вы пройдете в кабину вместимостью 25 человек.
Восхождение на Вершину
Начинается «подъем» на вершину Олимпос! Вы будете подниматься вверх, пока не достигнете вершины Олимпа за 10 минут, и вы будете поражены тем, как много восторга, покоя и красивых пейзажей поместятся в это, короткое время.
Прогулка по канатной дороге подарит вам прекрасные моменты, украшенные панорамным видом на побережье, леса, склоны, холмы и долины, которые будут привлекать ваши глаза.
Вершина Олимпоса
Достигнув вершины Олимпоса на высоте 2365 метров над уровнем моря, вы наполните свои легкие чистым воздухом с большим количеством кислорода.
На вершине вы можете насладиться захватывающим видом и фотографировать неописуемый пейзаж. Говоря о фотосъемке, вы также можете воспользоваться услугами профессионального фотографа, заплатив дополнительную плату. Так же, вы можете прогуляться среди сосен и насладиться нетронутой природой. Если вы настроены на покупки, вы можете приобрести сувениры себе и своим близким.
Спуск
На последнем этапе нашей программы тура вы снова войдете в кабину канатной дороги, и на этот раз вы будете в течение десяти минут наблюдать за домами, а также за лесами и грохочущими облаками.
Мы рекомендуем вам сделать много фотографий во втором эпизоде канатной дороги, возможно, вы больше не найдете такой возможности!
Возвращение в отели
Когда мы прокатимся по канатной дороге обратно к посадочной площадке, наш автобус будет ждать вас, чтобы отвезти в ваш отель. Тогда вы займете свое место на нашем удобном пассажирском сиденье и в приятной форме завершите нашу программу.
Важная информация:
- Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.
- Мы заберем вас из вашего отеля в Кемере на нашем современном, комфортабельном и полностью оборудованном автобусе.
- Рекомендуем взять с собой теплую одежду.