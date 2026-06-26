Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля

На этой экскурсии вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге и посетите обзорную площадку, откуда открываются головокружительные панорамы национального парка Бейдаглары. Затем вас ждет пешая прогулка и обед в уютном ресторанчике с традиционными блюдами турецкой кухни.
Описание экскурсии
Канатная дорога Олимпос соответствует европейским критериям CEN Канатная дорога Олимпос расположен в центре прибрежного национального парка Бейдаглары.
Его длина составляет 4359 метров • Вместимость кабины: 80 человек • Оптимальная скорость: 10 метров в секунду • Время в пути: 10 минут • 470 пассажиров в час • Высота нижнего терминала: 726 метров над уровнем воды • Верхний терминал высоты: 2365 метров над уровнем воды После того, как доберемся до места назначения, вы пройдете в кабину вместимостью 25 человек. Восхождение на Вершину Начинается «подъем» на вершину Олимпос! Вы будете подниматься вверх, пока не достигнете вершины Олимпа за 10 минут, и вы будете поражены тем, как много восторга, покоя и красивых пейзажей поместятся в это, короткое время. Прогулка по канатной дороге подарит вам прекрасные моменты, украшенные панорамным видом на побережье, леса, склоны, холмы и долины, которые будут привлекать ваши глаза. Вершина Олимпоса Достигнув вершины Олимпоса на высоте 2365 метров над уровнем моря, вы наполните свои легкие чистым воздухом с большим количеством кислорода. На вершине вы можете насладиться захватывающим видом и фотографировать неописуемый пейзаж. Говоря о фотосъемке, вы также можете воспользоваться услугами профессионального фотографа, заплатив дополнительную плату. Так же, вы можете прогуляться среди сосен и насладиться нетронутой природой. Если вы настроены на покупки, вы можете приобрести сувениры себе и своим близким. Спуск На последнем этапе нашей программы тура вы снова войдете в кабину канатной дороги, и на этот раз вы будете в течение десяти минут наблюдать за домами, а также за лесами и грохочущими облаками. Мы рекомендуем вам сделать много фотографий во втором эпизоде канатной дороги, возможно, вы больше не найдете такой возможности! Возвращение в отели Когда мы прокатимся по канатной дороге обратно к посадочной площадке, наш автобус будет ждать вас, чтобы отвезти в ваш отель. Тогда вы займете свое место на нашем удобном пассажирском сиденье и в приятной форме завершите нашу программу. Важная информация:.
• Старый город Анталии (отели Калеичи):
- место встречи – Mc.
- Donalds рядом с древними воротами Адриана.
- Мы заберем вас из вашего отеля в Кемере на нашем современном, комфортабельном и полностью оборудованном автобусе.
- Рекомендуем взять с собой теплую одежду.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер туда/обратно
- Обратный проезд на канатной дороге
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель, Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Все отлично, но по времени не 6 часов: забрали от отеля в 13.45, через три часа мы были уже дома. Времени наверху выделили в обрез, мы все боялись опоздать на
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Н
Рекомендую всем посетить эту экскурсию. Оперативно отвечают на вопросы, вовремя приезжают, все отлично. Тахталы невероятно красивое место!
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А
Второй раз посещаю Кемер и вот наконец повезло посмотреть на море сверху) Отдыхали в начале марта, взяли экскурсию! Вершина горы почти каждый день в облаках. Но нам как всегда повезло
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C
Тахталы манила меня своей красотой прямо с отельного пляжа. Хотелось подняться на неё пешком, но спутник мой в горы не ходит. Одна не решилась. Зато с экскурсией на подъемнике поднялись
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Ш
Верхняя станция канатной дороги, высота 2365 метров над уровнем моря. На побережье мы ходили в шортах, купались и загорали. На горе - сильнейший ветер. Без шапки или капюшона - очень
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Л
На вершине весьма прохладно, берите ветровку, но, если не взяли, от холода не умрете.
Здесь важен фактор везения: у нас была не очень большая группа и в этот день была прекрасная
Здесь важен фактор везения: у нас была не очень большая группа и в этот день была прекрасная
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