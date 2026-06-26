Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля

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Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера

Экскурсия на канатной дороге Олимпос в Кемере: восхождение на вершину Олимпоса
На этой экскурсии вы подниметесь на вершину горы Тахталы по канатной дороге и посетите обзорную площадку, откуда открываются головокружительные панорамы национального парка Бейдаглары. Затем вас ждет пешая прогулка и обед в уютном ресторанчике с традиционными блюдами турецкой кухни.
4.7
33 отзыва
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера

Описание экскурсии

Канатная дорога Олимпос соответствует европейским критериям CEN Канатная дорога Олимпос расположен в центре прибрежного национального парка Бейдаглары.
Его длина составляет 4359 метров • Вместимость кабины: 80 человек • Оптимальная скорость: 10 метров в секунду • Время в пути: 10 минут • 470 пассажиров в час • Высота нижнего терминала: 726 метров над уровнем воды • Верхний терминал высоты: 2365 метров над уровнем воды После того, как доберемся до места назначения, вы пройдете в кабину вместимостью 25 человек. Восхождение на Вершину Начинается «подъем» на вершину Олимпос! Вы будете подниматься вверх, пока не достигнете вершины Олимпа за 10 минут, и вы будете поражены тем, как много восторга, покоя и красивых пейзажей поместятся в это, короткое время. Прогулка по канатной дороге подарит вам прекрасные моменты, украшенные панорамным видом на побережье, леса, склоны, холмы и долины, которые будут привлекать ваши глаза. Вершина Олимпоса Достигнув вершины Олимпоса на высоте 2365 метров над уровнем моря, вы наполните свои легкие чистым воздухом с большим количеством кислорода. На вершине вы можете насладиться захватывающим видом и фотографировать неописуемый пейзаж. Говоря о фотосъемке, вы также можете воспользоваться услугами профессионального фотографа, заплатив дополнительную плату. Так же, вы можете прогуляться среди сосен и насладиться нетронутой природой. Если вы настроены на покупки, вы можете приобрести сувениры себе и своим близким. Спуск На последнем этапе нашей программы тура вы снова войдете в кабину канатной дороги, и на этот раз вы будете в течение десяти минут наблюдать за домами, а также за лесами и грохочущими облаками. Мы рекомендуем вам сделать много фотографий во втором эпизоде канатной дороги, возможно, вы больше не найдете такой возможности! Возвращение в отели Когда мы прокатимся по канатной дороге обратно к посадочной площадке, наш автобус будет ждать вас, чтобы отвезти в ваш отель. Тогда вы займете свое место на нашем удобном пассажирском сиденье и в приятной форме завершите нашу программу. Важная информация:.

• Старый город Анталии (отели Калеичи):

  • место встречи – Mc.
  • Donalds рядом с древними воротами Адриана.
  • Мы заберем вас из вашего отеля в Кемере на нашем современном, комфортабельном и полностью оборудованном автобусе.
  • Рекомендуем взять с собой теплую одежду.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер туда/обратно
  • Обратный проезд на канатной дороге
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель, Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Все отлично, но по времени не 6 часов: забрали от отеля в 13.45, через три часа мы были уже дома. Времени наверху выделили в обрез, мы все боялись опоздать на
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трансфер. И это мы не стали там обедать, очень дорого- и, видимо, поэтому время и сокращают, что никто не решается на обед там. По эмоциям все отлично: в фуникулере было весело, все вместе вскрикивали и смеялись. Сфотографировались на всех площадках наверху, а вот внизу не успели- транспорт уже ждал (хотелось сфоткаться на фоне композиции с горными козлами), однако, оценку экскурсии не снижаю, эмоции только положительные от поездки остались!

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Н
Рекомендую всем посетить эту экскурсию. Оперативно отвечают на вопросы, вовремя приезжают, все отлично. Тахталы невероятно красивое место!
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А
Второй раз посещаю Кемер и вот наконец повезло посмотреть на море сверху) Отдыхали в начале марта, взяли экскурсию! Вершина горы почти каждый день в облаках. Но нам как всегда повезло
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и по прогнозу целый день было солнце. Подъем на фуникулере минут за 10. Внизу шикарные виды от которых кружится голова. На самой вершине здание в котором кафе, магазины и собственно площадка с которой открывается непередаваемый ни одной камерой вид! Довольно ветренно, но мартовские солнце припекает. Возьмите с собой несколько лир монетами чтобы посмотреть в бинокль на Кемер, Кириш и Текирова с вершины горы Тахталы!

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C
Тахталы манила меня своей красотой прямо с отельного пляжа. Хотелось подняться на неё пешком, но спутник мой в горы не ходит. Одна не решилась. Зато с экскурсией на подъемнике поднялись
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с удовольствием. И к лучшему)) Встреченные девушки рассказали, что пеший подъем занял у них 5 часов. В принципе, реально)) Может, в следующий раз. На горе есть большое здание с кафе, туалетами, музеем, ограждениями, вершина выложена тротуарной плиткой, что несколько снижает природное очарование. Но зато позволяет с комфортом провести время. Очень красивые виды!

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Ш
Верхняя станция канатной дороги, высота 2365 метров над уровнем моря. На побережье мы ходили в шортах, купались и загорали. На горе - сильнейший ветер. Без шапки или капюшона - очень
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холодно. Хотелось еще перчатки одеть. Снега не было, но холод ощущался. Не все такие предусмотрительные как мы, взявшие с собой пуховики. Некоторые туристы в чем ходили по пляжу, в том и на гору поднялись. Поедите на Тахталы - берите с собой куртки.

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Л
На вершине весьма прохладно, берите ветровку, но, если не взяли, от холода не умрете.
Здесь важен фактор везения: у нас была не очень большая группа и в этот день была прекрасная
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видимость, без облаков. На вершине есть обзорные площадки, кафешки, туалет, джампинг для адреналинщиков, и даже место для молитвы! Вид с горы на побережье просто захватывает дух! И приятная поездка на фуникулере швейцарского качества!

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