Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля

Канатная дорога Олимпос соответствует европейским критериям CEN

Канатная дорога Олимпос расположен в центре прибрежного национального парка Бейдаглары.

Его длина составляет 4359 метров;

Вместимость кабины: 80 человек;

Оптимальная скорость: 10 метров в секунду;

Время в пути: 10 минут;

470 пассажиров в час;

Высота нижнего терминала: 726 метров над уровнем воды;

Верхний терминал высоты: 2365 метров над уровнем воды;

После того, как доберемся до места назначения, вы пройдете в кабину вместимостью 25 человек.

Восхождение на Вершину

Начинается «подъем» на вершину Олимпос! Вы будете подниматься вверх, пока не достигнете вершины Олимпа за 10 минут, и вы будете поражены тем, как много восторга, покоя и красивых пейзажей поместятся в это, короткое время.

Прогулка по канатной дороге подарит вам прекрасные моменты, украшенные панорамным видом на побережье, леса, склоны, холмы и долины, которые будут привлекать ваши глаза.

Вершина Олимпоса

Достигнув вершины Олимпоса на высоте 2365 метров над уровнем моря, вы наполните свои легкие чистым воздухом с большим количеством кислорода.

На вершине вы можете насладиться захватывающим видом и фотографировать неописуемый пейзаж. Говоря о фотосъемке, вы также можете воспользоваться услугами профессионального фотографа, заплатив дополнительную плату. Так же, вы можете прогуляться среди сосен и насладиться нетронутой природой. Если вы настроены на покупки, вы можете приобрести сувениры себе и своим близким.

Спуск

На последнем этапе нашей программы тура вы снова войдете в кабину канатной дороги, и на этот раз вы будете в течение десяти минут наблюдать за домами, а также за лесами и грохочущими облаками.

Мы рекомендуем вам сделать много фотографий во втором эпизоде канатной дороги, возможно, вы больше не найдете такой возможности!

Возвращение в отели

Когда мы прокатимся по канатной дороге обратно к посадочной площадке, наш автобус будет ждать вас, чтобы отвезти в ваш отель. Тогда вы займете свое место на нашем удобном пассажирском сиденье и в приятной форме завершите нашу программу.

Важная информация: