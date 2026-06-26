Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля

Канатная дорога Олимпос соответствует европейским критериям CEN Канатная дорога Олимпос расположен в центре прибрежного национального парка Бейдаглары.

Его длина составляет 4359 метров • Вместимость кабины: 80 человек • Оптимальная скорость: 10 метров в секунду • Время в пути: 10 минут • 470 пассажиров в час • Высота нижнего терминала: 726 метров над уровнем воды • Верхний терминал высоты: 2365 метров над уровнем воды После того, как доберемся до места назначения, вы пройдете в кабину вместимостью 25 человек. Восхождение на Вершину Начинается «подъем» на вершину Олимпос! Вы будете подниматься вверх, пока не достигнете вершины Олимпа за 10 минут, и вы будете поражены тем, как много восторга, покоя и красивых пейзажей поместятся в это, короткое время. Прогулка по канатной дороге подарит вам прекрасные моменты, украшенные панорамным видом на побережье, леса, склоны, холмы и долины, которые будут привлекать ваши глаза. Вершина Олимпоса Достигнув вершины Олимпоса на высоте 2365 метров над уровнем моря, вы наполните свои легкие чистым воздухом с большим количеством кислорода. На вершине вы можете насладиться захватывающим видом и фотографировать неописуемый пейзаж. Говоря о фотосъемке, вы также можете воспользоваться услугами профессионального фотографа, заплатив дополнительную плату. Так же, вы можете прогуляться среди сосен и насладиться нетронутой природой. Если вы настроены на покупки, вы можете приобрести сувениры себе и своим близким. Спуск На последнем этапе нашей программы тура вы снова войдете в кабину канатной дороги, и на этот раз вы будете в течение десяти минут наблюдать за домами, а также за лесами и грохочущими облаками. Мы рекомендуем вам сделать много фотографий во втором эпизоде канатной дороги, возможно, вы больше не найдете такой возможности! Возвращение в отели Когда мы прокатимся по канатной дороге обратно к посадочной площадке, наш автобус будет ждать вас, чтобы отвезти в ваш отель. Тогда вы займете свое место на нашем удобном пассажирском сиденье и в приятной форме завершите нашу программу. Важная информация:.

• Старый город Анталии (отели Калеичи):