Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля

Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера

Вы провели много времени в море Анталии, и теперь хотите получить другой опыт

4.9
17 отзывов
Вы провели много времени в море Анталии, и теперь хотите получить другой опыт? Тогда эта экскурсия удивит вас.

Вы прокатитесь по канатной дороге вдали от шума и прохлады с видом на Средиземное море, леса, склоны, холмы и долины. А на вершине вы насладитесь захватывающим видом и сделаете много красивых фотографий.
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Прогулка по канатной дороге Олимпос из Кемера
Канатная дорога Олимпос соответствует европейским критериям CEN
Канатная дорога Олимпос расположен в центре прибрежного национального парка Бейдаглары.
  • Его длина составляет 4359 метров;
  • Вместимость кабины: 80 человек;
  • Оптимальная скорость: 10 метров в секунду;
  • Время в пути: 10 минут;
  • 470 пассажиров в час;
  • Высота нижнего терминала: 726 метров над уровнем воды;
  • Верхний терминал высоты: 2365 метров над уровнем воды;
  • После того, как доберемся до места назначения, вы пройдете в кабину вместимостью 25 человек.

Восхождение на Вершину

Начинается «подъем» на вершину Олимпос! Вы будете подниматься вверх, пока не достигнете вершины Олимпа за 10 минут, и вы будете поражены тем, как много восторга, покоя и красивых пейзажей поместятся в это, короткое время.
Прогулка по канатной дороге подарит вам прекрасные моменты, украшенные панорамным видом на побережье, леса, склоны, холмы и долины, которые будут привлекать ваши глаза.

Вершина Олимпоса

Достигнув вершины Олимпоса на высоте 2365 метров над уровнем моря, вы наполните свои легкие чистым воздухом с большим количеством кислорода.
На вершине вы можете насладиться захватывающим видом и фотографировать неописуемый пейзаж. Говоря о фотосъемке, вы также можете воспользоваться услугами профессионального фотографа, заплатив дополнительную плату. Так же, вы можете прогуляться среди сосен и насладиться нетронутой природой. Если вы настроены на покупки, вы можете приобрести сувениры себе и своим близким.

Спуск

На последнем этапе нашей программы тура вы снова войдете в кабину канатной дороги, и на этот раз вы будете в течение десяти минут наблюдать за домами, а также за лесами и грохочущими облаками.
Мы рекомендуем вам сделать много фотографий во втором эпизоде канатной дороги, возможно, вы больше не найдете такой возможности!

Возвращение в отели

Когда мы прокатимся по канатной дороге обратно к посадочной площадке, наш автобус будет ждать вас, чтобы отвезти в ваш отель. Тогда вы займете свое место на нашем удобном пассажирском сиденье и в приятной форме завершите нашу программу.

Важная информация:

  • Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.
  • Мы заберем вас из вашего отеля в Кемере на нашем современном, комфортабельном и полностью оборудованном автобусе.
  • Рекомендуем взять с собой теплую одежду.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда/обратно
  • Обратный проезд на канатной дороге
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель, Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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