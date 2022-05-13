Джип-сафари в Олимпос – закат, огненная гора и ужин у реки! Отправьтесь в увлекательное путешествие на джипах по живописным местам региона Олимпос, где вас ждут море, история и природное чудо – огненная гора Янарташ! 🚀 Программа тура:

16:00 – Выезд из отеля и трансфер на джипах в Олимпос.

Остановка на пляже Олимпос – возможность расслабиться у моря.

Дополнительно: желающие могут посетить древний город Олимпос (за доп. плату), где сохранились руины античного города, некрополь и древние постройки.

Восхождение на Янарташ – место, где из земли выходит природный газ, создавая вечное пламя. Здесь вы узнаете легенду о Химере – мифическом существе, побеждённом героем Беллерофонтом.

Традиционный ужин в ресторане Улупынар – уютная атмосфера на берегу реки, свежие блюда местной кухни. Напитки за дополнительную плату.

22:00 – Возвращение в отель. 🎒 Что взять с собой: удобную обувь (для восхождения на Янарташ), купальник, полотенце, фонарик, деньги на дополнительные расходы. 💥 Этот тур – идеальное сочетание природы, истории и гастрономии!

