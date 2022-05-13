Джип-сафари в Олимпос – пляж, огненная гора и ужин у реки! Отправьтесь в увлекательное приключение, где вас ждёт купание на пляже Олимпос, восхождение на гору Янарташ с её вечным пламенем и
Описание экскурсии
Джип-сафари в Олимпос – закат, огненная гора и ужин у реки! Отправьтесь в увлекательное путешествие на джипах по живописным местам региона Олимпос, где вас ждут море, история и природное чудо – огненная гора Янарташ! 🚀 Программа тура:
- 16:00 – Выезд из отеля и трансфер на джипах в Олимпос.
- Остановка на пляже Олимпос – возможность расслабиться у моря.
- Дополнительно: желающие могут посетить древний город Олимпос (за доп. плату), где сохранились руины античного города, некрополь и древние постройки.
- Восхождение на Янарташ – место, где из земли выходит природный газ, создавая вечное пламя. Здесь вы узнаете легенду о Химере – мифическом существе, побеждённом героем Беллерофонтом.
- Традиционный ужин в ресторане Улупынар – уютная атмосфера на берегу реки, свежие блюда местной кухни. Напитки за дополнительную плату.
22:00 – Возвращение в отель. 🎒 Что взять с собой: удобную обувь (для восхождения на Янарташ), купальник, полотенце, фонарик, деньги на дополнительные расходы. 💥 Этот тур – идеальное сочетание природы, истории и гастрономии! Важная информация: Важная информация по джип-сафари в Олимпос 📍 Начало тура: Ориентировочно в 16:00 – трансфер из отелей на джипах. 📍 Возвращение: Примерно в 22:00. 🔹 Что вас ждёт:.
- Купание на пляже Олимпос или посещение древнего города (за доп. плату).
- Восхождение на Янарташ – место, где горит вечное пламя Химеры.
✔ Традиционный ужин в ресторане Улупынар (напитки оплачиваются отдельно). 🎒 Что взять с собой:
- Удобную обувь для подъёма на Янарташ.
- Купальник и полотенце для пляжа.
- Фонарик (для восхождения в тёмное время).
- Деньги на дополнительные расходы (вход в Олимпос и напитки в ресторане). ⚠ Примечания: ❗ Подъём на Янарташ – лёгкий, но по каменистой дороге, поэтому обувь должна быть удобной. ❗ Древний Олимпос – платный, те, кто не посещает его, остаются на пляже.
Среда - Суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Олимпос
- Гора Химера
Что включено
- Трансфер из отелей в Анталье
- Сафари на джипах в Олимпос
- Ужин
- Страховка
Что не входит в цену
- Вход в древний город
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда - Суббота
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
I
Мы поднялись по дороге около 1 км до Янарташа. Выход вечером — одно из лучших часов. Где-то комфортно, где-то горная дорога, состоящая из высоких ступеней. Мы шли около получаса. Помимо вулканов выше, здесь есть древние сооружения ликийцев. Янарташ – это место, которое обязательно должен увидеть каждый, кто сюда приезжает. Обязательно иметь с собой воду.
A
Природный газ, добытый из-под земли в районе Чиралы, вызвал пламя на склоне долины, которое горело веками. Можно пройтись по каменистой дороге протяженностью 1 км. Когда видишь природную красоту, забываешь об утомительном выезде. Если вы приехали в регион, я рекомендую вам увидеть это место.
M
Вы поднимаетесь ровно на 1000 метров по лестнице, и камни очень скользкие, вы падаете и делаете перерыв, а в конце камней вы видите, что газ, зажатый между газами, выгорает из пути, я думаю, это того стоит.
N
Думаю, аналогов в мире нет. Выйти немного хлопотно, есть участок, который нужно пройти пешком, а это занимает около 20-25 минут. Интересно встретить пламя, вырывающееся из-под земли в конце подъема.
E
3 км пешком от центра Чирали. Ходить пешком не очень легко, но можно предпочесть велосипед или автомобиль. Потому что тогда есть 1 км подъема на гору. Категорически нельзя ходить в тапочках.
M
Это был мой второй визит, первый раз был в мае 2016 года. Это приятный и необычный опыт, я рекомендую вам попробовать. Возьмите с собой воду.
