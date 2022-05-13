Джип-сафари в Олимпос

Групповая экскурсия в Белек: пешеходные и джиппинг туры в Олимпос и Химеру
Джип-сафари в Олимпос – пляж, огненная гора и ужин у реки! Отправьтесь в увлекательное приключение, где вас ждёт купание на пляже Олимпос, восхождение на гору Янарташ с её вечным пламенем и
ужин на берегу реки Улупынар. 🚀 Программа: ✔ Трансфер на джипах в Олимпос ✔ Купание на пляже или посещение древнего города Олимпос (за доп.

плату) – древний портовый город Ликии с руинами храмов и некрополем. ✔ Восхождение на Янарташ – место, где из-под земли горит вечное пламя Химеры, согласно мифу о Беллерофонте. ✔ Ужин в ресторане Улупынар на берегу реки (напитки оплачиваются отдельно). ✔ Возвращение в отель около 22:00. 🎒 Что взять: удобную обувь, купальник, полотенце, фонарик, деньги на личные расходы. 💥 История, природа и вкусный ужин – идеальный вечерний тур!

Описание экскурсии

Джип-сафари в Олимпос – закат, огненная гора и ужин у реки! Отправьтесь в увлекательное путешествие на джипах по живописным местам региона Олимпос, где вас ждут море, история и природное чудо – огненная гора Янарташ! 🚀 Программа тура:
  • 16:00 – Выезд из отеля и трансфер на джипах в Олимпос.
  • Остановка на пляже Олимпос – возможность расслабиться у моря.
  • Дополнительно: желающие могут посетить древний город Олимпос (за доп. плату), где сохранились руины античного города, некрополь и древние постройки.
  • Восхождение на Янарташ – место, где из земли выходит природный газ, создавая вечное пламя. Здесь вы узнаете легенду о Химере – мифическом существе, побеждённом героем Беллерофонтом.
  • Традиционный ужин в ресторане Улупынар – уютная атмосфера на берегу реки, свежие блюда местной кухни. Напитки за дополнительную плату.
22:00 – Возвращение в отель. 🎒 Что взять с собой: удобную обувь (для восхождения на Янарташ), купальник, полотенце, фонарик, деньги на дополнительные расходы. 💥 Этот тур – идеальное сочетание природы, истории и гастрономии! Важная информация: Важная информация по джип-сафари в Олимпос 📍 Начало тура: Ориентировочно в 16:00 – трансфер из отелей на джипах. 📍 Возвращение: Примерно в 22:00. 🔹 Что вас ждёт:.
  • Купание на пляже Олимпос или посещение древнего города (за доп. плату).
  • Восхождение на Янарташ – место, где горит вечное пламя Химеры.

✔ Традиционный ужин в ресторане Улупынар (напитки оплачиваются отдельно). 🎒 Что взять с собой:

  • Удобную обувь для подъёма на Янарташ.
  • Купальник и полотенце для пляжа.
  • Фонарик (для восхождения в тёмное время).
  • Деньги на дополнительные расходы (вход в Олимпос и напитки в ресторане). ⚠ Примечания: ❗ Подъём на Янарташ – лёгкий, но по каменистой дороге, поэтому обувь должна быть удобной. ❗ Древний Олимпос – платный, те, кто не посещает его, остаются на пляже.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Олимпос
  • Гора Химера
Что включено
  • Трансфер из отелей в Анталье
  • Сафари на джипах в Олимпос
  • Ужин
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Вход в древний город
  • Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда - Суббота
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

I
Мы поднялись по дороге около 1 км до Янарташа. Выход вечером — одно из лучших часов. Где-то комфортно, где-то горная дорога, состоящая из высоких ступеней. Мы шли около получаса. Помимо вулканов выше, здесь есть древние сооружения ликийцев. Янарташ – это место, которое обязательно должен увидеть каждый, кто сюда приезжает. Обязательно иметь с собой воду.
A
Природный газ, добытый из-под земли в районе Чиралы, вызвал пламя на склоне долины, которое горело веками. Можно пройтись по каменистой дороге протяженностью 1 км. Когда видишь природную красоту, забываешь об утомительном выезде. Если вы приехали в регион, я рекомендую вам увидеть это место.
M
Вы поднимаетесь ровно на 1000 метров по лестнице, и камни очень скользкие, вы падаете и делаете перерыв, а в конце камней вы видите, что газ, зажатый между газами, выгорает из пути, я думаю, это того стоит.
N
Думаю, аналогов в мире нет. Выйти немного хлопотно, есть участок, который нужно пройти пешком, а это занимает около 20-25 минут. Интересно встретить пламя, вырывающееся из-под земли в конце подъема.
E
3 км пешком от центра Чирали. Ходить пешком не очень легко, но можно предпочесть велосипед или автомобиль. Потому что тогда есть 1 км подъема на гору. Категорически нельзя ходить в тапочках.
M
Это был мой второй визит, первый раз был в мае 2016 года. Это приятный и необычный опыт, я рекомендую вам попробовать. Возьмите с собой воду.
