Лодка выходит из Адрасана, берег отдаляется, а впереди — Сулуада с белыми пляжами и бирюзовой водой.
Вы проведёте день без спешки: поплаваете, позагораете, отдохнёте на борту, увидите источник пресной воды в море и сделаете фото в пещере Любви.
Описание экскурсии
- Вы отправитесь из порта Адрасан к острову Сулуада, который часто называют турецкими Мальдивами. Если повезёт, встретим тут морских черепах каретта-каретта
- Остановитесь у природного источника: пресная вода выходит прямо из моря. После купания вас ждёт обед, а затем — путь к пещере Любви. Вы зайдёте туда на лодке, сделаете фотографии и услышите романтичную легенду, связанную с этим местом
- Ближе к концу прогулки посетим Американскую бухту, чтобы ещё поплавать. А на борту подадут фрукты, чай и печенье
Ориентировочный тайминг
7:30 — встреча в отеле, выезд в порт
9:30 — посадка на лодки
11:00 — купание на пляже Сулуады
11:30 — остановка у источника пресной воды
12:00 — обед
13:00 — прогулка к пещере Любви
14:00 — купание в Американской бухте
15:30–17:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- Перед поездкой проводится инструктаж по технике безопасности
- Обед и перекус на борту, а также страховка и трансфер входят в стоимость. На обед подают свежую рыбу или курицу, макароны, сезонный салат и картофельный салат. Напитки оплачиваются отдельно
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
ежедневно в 07:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€19
|Стандартный
|€29
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Султан — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 20 туристов
Предлагаем провести время в одном из самых аутентичных регионов мира с тысячелетней историей, природой и культурным разнообразием. Это невероятное чувство — ступить на исторические земли и увидеть своими глазами величественные природные образования истории спустя много лет. Слушайте, прикасайтесь и ощущайте красоту в сопровождении опытных и профессиональных гидов.
Входит в следующие категории Кемера
