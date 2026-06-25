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Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
«Дети сидят в середине лодки— Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек»
Завтра в 07:30
3 июл в 07:30
€22 за человека
Групповая
Дайвинг в Кемере
Погружение с инструктором, отдых на лодке и обед на борту (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«Отдых на лодке — купание, загар на палубе и расслабленная морская атмосфера»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
€26 за человека
Групповая
Дайвинг-приключение в Кемере
Исследовать подводные пещеры и рифы - для новичков и опытных дайверов
Начало: У вашего отеля или Кемерской пристани
«Вы отправитесь на лодке вдоль живописного побережья — это время, чтобы расслабиться и настроиться на погружение»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
я очень довольна 😊 у нас собралась веселая и крутая группа 🫶🏻😂🔥 веселились, пели песни, осень классно провели время..
спасибо,Анна 🫶🏻
спасибо,Анна 🫶🏻
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Л
Хорошо организовано. Все вовремя. Маршрут безопасный, но не скучный. Обед приемлемый. Обратный путь в Кемер затянулся, но не по вине организаторов, а по причине погоды
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А
Отличный сплав. 10/10
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О
Всем добрый день.
Вообщем можно сказать, что мы остались довольны! Впечатления от сплава отличные!
Сплав длиться около 4 часов с двумя небольшими
Вообщем можно сказать, что мы остались довольны! Впечатления от сплава отличные!
Сплав длиться около 4 часов с двумя небольшими
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А
Добрый день! Экскурсия понравилась. Дорога из Кемера до места составила примерно 2,5 -3 часа. На месте провели инструктаж, разделили по
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Гуд!!! Рекомендую… Анна профи!
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О
Все организовано хорошо: трансфер, рафтинг, питание. Природа очень красивая, сам рафтинг очень понравился. Из недостатков: не предупредили, что так как
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Н
Ездил на экскурсию мой взрослый внук со своей девушкой. Они были в восторге! Всё понравилось. Забрали от отеля в Бельдиби,
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А
Доброго времени суток. Экскурсия в целом понравилась. Прекрасная природа, горы и сама речка чистая и прозрачная. Сплавлялись группой по 8
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Всего 10 отзывов в Кемере в категории "На лодке"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На лодке»
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Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июле 2026
Сейчас в Кемере в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 35. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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