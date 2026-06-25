читать дальше уменьшить

остановками.

Речка не очень бурная, для новичков супер!

После сплава, на базе был обед!

Из недостатков: оооочень долго добирались из Кемера в каньон 4 часа туда и 3,5 обратно Дорога утомляет, и подпортила впечатление.

Мы ездили только на рафтинг, поэтому пришлось ждать около 40 мин группу -они ходили на зип-лайн.

Жаль, что нет возможности купить индивидуально фото и видео от организаторов 25 € стоила флешка на которой из отснятого материала мы были только на одном фото.