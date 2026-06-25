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Прогулки и экскурсии на лодке в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Кемере, цены от €22. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
На лодке
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога «Олимпос Телеферик»
10 часов
10 отзывов
Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
«Дети сидят в середине лодки— Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек»
Завтра в 07:30
3 июл в 07:30
€22 за человека
Дайвинг в Кемере
На лодке
6 часов
Групповая
Дайвинг в Кемере
Погружение с инструктором, отдых на лодке и обед на борту (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«Отдых на лодке — купание, загар на палубе и расслабленная морская атмосфера»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
3 июл в 09:30
€26 за человека
Дайвинг-приключение в Кемере
На лодке
8 часов
Групповая
Дайвинг-приключение в Кемере
Исследовать подводные пещеры и рифы - для новичков и опытных дайверов
Начало: У вашего отеля или Кемерской пристани
«Вы отправитесь на лодке вдоль живописного побережья — это время, чтобы расслабиться и настроиться на погружение»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
я очень довольна 😊 у нас собралась веселая и крутая группа 🫶🏻😂🔥 веселились, пели песни, осень классно провели время..
спасибо,Анна 🫶🏻
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Л
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Хорошо организовано. Все вовремя. Маршрут безопасный, но не скучный. Обед приемлемый. Обратный путь в Кемер затянулся, но не по вине организаторов, а по причине погоды
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А
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Отличный сплав. 10/10
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О
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Всем добрый день.
Вообщем можно сказать, что мы остались довольны! Впечатления от сплава отличные!
Сплав длиться около 4 часов с двумя небольшими
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остановками.
Речка не очень бурная, для новичков супер!
После сплава, на базе был обед!
Из недостатков: оооочень долго добирались из Кемера в каньон 4 часа туда и 3,5 обратно Дорога утомляет, и подпортила впечатление.
Мы ездили только на рафтинг, поэтому пришлось ждать около 40 мин группу -они ходили на зип-лайн.
Жаль, что нет возможности купить индивидуально фото и видео от организаторов 25 € стоила флешка на которой из отснятого материала мы были только на одном фото.

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А
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Добрый день! Экскурсия понравилась. Дорога из Кемера до места составила примерно 2,5 -3 часа. На месте провели инструктаж, разделили по
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группам, выдали инвентарь и отвезли к каньону, там рассадили по лодкам по 10 человек и начали спуск. Спускались примерно 14 км, часа 2-3, с остановкой на зиплайн. Спуск очень интересный и веселый, очень много лодок, атмосфера отличная. Стоит поехать, весело всем и детям, и взрослым. В конце пути всех накормили.

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Олег
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Гуд!!! Рекомендую… Анна профи!
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О
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Все организовано хорошо: трансфер, рафтинг, питание. Природа очень красивая, сам рафтинг очень понравился. Из недостатков: не предупредили, что так как
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мы выбрали только рафтинг, нам нужно будет ждать, пока закончит остальная группа, которая выбрала дополнительные активности, суммарное ожидание составило более 2х часов, поэтому мы на месте тоже доплачивали, чтобы не ждать. Это было супер неудобно, так как мы рассчитывали совсем на другой тайминг.

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Н
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Ездил на экскурсию мой взрослый внук со своей девушкой. Они были в восторге! Всё понравилось. Забрали от отеля в Бельдиби,
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туда же вернули. По времени всё чётко. Замечательно! Так как это был мой подарок, то я счастлива, что выбрала именно это предложение по рафтингу. Спасибо вам большое!

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А
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера
Доброго времени суток. Экскурсия в целом понравилась. Прекрасная природа, горы и сама речка чистая и прозрачная. Сплавлялись группой по 8
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человек, но можно сплавиться вдвоем на байдарках.
Прекрасные эмоции, особенно на водоворотах и крутых спусках. Так как много рафтов, то постоянно брызгались друг с другом, приятно освежаясь.
Детям тоже понравилось.
Из недостатков отмечу то, что из Камера достаточно долго добираться с нерусскоговорящим водителем и сплав сам всего 10 километров, вместо 14 как было заявлено в экскурсии. Ставим твердую четверку. Всем спасибо за внимание!

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Всего 10 отзывов в Кемере в категории "На лодке"

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Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На лодке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Кемера;
  2. Дайвинг в Кемере;
  3. Дайвинг-приключение в Кемере.
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Памуккале;
  2. Фазелис;
  3. Каньоны Кепрюлю;
  4. Гора Тахталы;
  5. Анталья;
  6. Химера;
  7. Озеро Салда;
  8. Мира;
  9. Иераполис;
  10. Олимпос.
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июле 2026
Сейчас в Кемере в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 35. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2026 год на лодке, 10 ⭐ отзывов, цены от €22. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь