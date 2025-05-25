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1 чел. По популярности На яхте 7 часов Круиз Круиз на остров Клеопатры Погрузитесь в морское приключение на острова Клеопатры и Фенерли. Пляжи, купание и обед на яхте сделают ваш день незабываемым Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:30 €42 за человека На яхте 6.5 часов Водная прогулка На яхте по Эгейским островам Вас ждёт увлекательное путешествие на яхте по Эгейским островам. Купание в чистейших водах, древние руины и живописные виды подарят незабываемые впечатления Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:00 €43 за человека 8 часов Водная прогулка Из Мармариса - на остров Клеопатры Путешествие на остров Клеопатры из Мармариса подарит вам незабываемые моменты. Песчаные пляжи, исторические руины и живописные бухты ждут вас Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00 €34 за человека Другие экскурсии Мармариса

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Водные для детей»

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