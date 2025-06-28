Индивидуальная
В Акьяку - из Мармариса
Индивидуальная экскурсия в Акьяку подарит вам незабываемые впечатления. Увидите древние гробницы, пройдете по «дороге влюблённых» и прокатитесь на лодке
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
€295 за всё до 4 чел.
Круиз
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Совместить природу, релакс и живую историю за 1 день - из Мармариса
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
Завтра в 09:30
15 авг в 09:30
€45 за человека
Групповая
Из Мармариса в Памуккале: групповая экскурсия
Откройте для себя Памуккале: белоснежные террасы, древний Иерополис и целебные источники. Увлекательное путешествие ждёт вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
15 авг в 06:30
€42 за человека
- MMAXIM28 июня 2025Когда устанешь от общественных экскурсий, самое то, на Трипстере заказать прогулку по Мармарису с Тамарой и в Акьяку с Тургутом!
Мы
- ННадежда14 мая 2025Провели замечательный день в Акяке — ездили туда на экскурсию из Мармариса с гидом Тургутом. Природа потрясающая, вода в реке
- ЕЕкатерина13 мая 2025Мы с мамой и детьми ездили на экскурсию в Акяку из Мармариса — остались в полном восторге! Природа там потрясающая:
- NNikolay11 мая 2025Замечательная экскурсия в Акяку с гидом Тургутом!
Мы ездили на экскурсию из Мармариса в Акяку с гидом Тургутом и остались в
- ССветлана6 октября 2024Спасибо огромное Turgut за замечательно проведённый день! Очень атмосферное местечко городок Акьяка, мини- путешествие по речке, вкуснейшие лепёшки и мороженое
- ААндрей7 августа 2024Экскурсия очень понравилась, Тургут - замечательный гид с широкими историческими познаниями. Мы побывали во всех запланированных местах и в нескольких
