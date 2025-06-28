Мои заказы

Мугла – экскурсии в Мармарисе

Найдено 3 экскурсии в категории «Мугла» в Мармарисе, цены от €42. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
В Акьяку - из Мармариса
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Акьяку - из Мармариса
Индивидуальная экскурсия в Акьяку подарит вам незабываемые впечатления. Увидите древние гробницы, пройдете по «дороге влюблённых» и прокатитесь на лодке
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
€295 за всё до 4 чел.
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
На теплоходе
10 часов
Круиз
Круиз по реке Дальян: ликийские гробницы, пляж черепах и грязевые ванны
Совместить природу, релакс и живую историю за 1 день - из Мармариса
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:30
Завтра в 09:30
15 авг в 09:30
€45 за человека
Из Мармариса в Памуккале: групповая экскурсия
На автобусе
13 часов
Групповая
Из Мармариса в Памуккале: групповая экскурсия
Откройте для себя Памуккале: белоснежные террасы, древний Иерополис и целебные источники. Увлекательное путешествие ждёт вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
15 авг в 06:30
€42 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    MAXIM
    28 июня 2025
    В Акьяку - из Мармариса
    Когда устанешь от общественных экскурсий, самое то, на Трипстере заказать прогулку по Мармарису с Тамарой и в Акьяку с Тургутом!
    Мы
    не очень обычные для экскурсоводов экскурсанты. Нам интересна больше природа и история. Что мы вполне и получили от Тургута! Очень жалко, что прогулка на лодке по реке такая короткая. Но она (река) фантастическая! Как слеза, как чистый аквариум с прекрасными растениями и рыбами! У нас в регионе Москвы таких нет!

    Когда устанешь от общественных экскурсий, самое то, на Трипстере заказать прогулку по Мармарису с Тамарой и в Акьяку с Тургутом!
  • Н
    Надежда
    14 мая 2025
    В Акьяку - из Мармариса
    Провели замечательный день в Акяке — ездили туда на экскурсию из Мармариса с гидом Тургутом. Природа потрясающая, вода в реке
    такая чистая, что видно каждую травинку. Сам городок уютный, спокойный — как раз то, что нужно для отдыха с семьёй.

    Были с дочкой и внучками — все остались в восторге! Отдельное спасибо Тургуту за его заботу, интересные рассказы и отличную организацию. Всё было чётко, спокойно и с душой. Очень рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    13 мая 2025
    В Акьяку - из Мармариса
    Мы с мамой и детьми ездили на экскурсию в Акяку из Мармариса — остались в полном восторге! Природа там потрясающая:
    река Азмак с прозрачной водой, свежий воздух и очень спокойная атмосфера. Дети были в восторге от прогулки на лодке. Огромное спасибо нашему гиду Тургуту — внимательный, доброжелательный и профессиональный, сделал всё, чтобы нам было комфортно. Отличная организация и забота о каждом участнике. Очень рекомендуем эту экскурсию для семей с детьми!

  • N
    Nikolay
    11 мая 2025
    В Акьяку - из Мармариса
    Замечательная экскурсия в Акяку с гидом Тургутом!
    Мы ездили на экскурсию из Мармариса в Акяку с гидом Тургутом и остались в
    полном восторге! Прекрасно организованная поездка, живописные виды, уютная атмосфера и интереснейший рассказ от гида. Тургут — настоящий профессионал: внимательный, дружелюбный и с отличным чувством юмора. Благодаря ему мы узнали много нового о регионе и получили массу положительных эмоций. Особенно понравилась прогулка по реке Азмак — это было просто волшебно!

    Рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящую Турцию и провести день с пользой и удовольствием!

  • С
    Светлана
    6 октября 2024
    В Акьяку - из Мармариса
    Спасибо огромное Turgut за замечательно проведённый день! Очень атмосферное местечко городок Акьяка, мини- путешествие по речке, вкуснейшие лепёшки и мороженое
    из козьего молока! Прекрасное владение русским языком, интересные рассказы, комфортное вождение. Только в таких путешествиях можно посетить места,в которые не возят большие группы, и даже обойти вокруг ликийской гробницы! Если будете в Мармарисе, обязательно берите экскурсию у Turgut!!!

  • А
    Андрей
    7 августа 2024
    В Акьяку - из Мармариса
    Экскурсия очень понравилась, Тургут - замечательный гид с широкими историческими познаниями. Мы побывали во всех запланированных местах и в нескольких
    дополнительных. С участием отнесся к просьбе заглянуть в аптеку и в макдоналдс) Можем смело рекомендовать Тургута коллегам-туристам. А еще он - отличный фотограф…

