читать дальше

не очень обычные для экскурсоводов экскурсанты. Нам интересна больше природа и история. Что мы вполне и получили от Тургута! Очень жалко, что прогулка на лодке по реке такая короткая. Но она (река) фантастическая! Как слеза, как чистый аквариум с прекрасными растениями и рыбами! У нас в регионе Москвы таких нет!