Групповая
Красоты Дальяна - из Мармариса
Приготовьтесь к захватывающему путешествию по Дальяну: грязевые источники, древние гробницы и Черепаший пляж. Незабываемый день для всей семьи
Начало: В вашем отеле в Мармарисе
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€30 за человека
Водная прогулка
По реке Дальян и в Долину крабов
Путешествие по реке Дальян подарит незабываемые впечатления: наблюдение за черепахами, ловля крабов и посещение древних гробниц
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Мармариса - в Дальян с черепашьим пляжем
Откройте для себя чарующую природу и древние гробницы на экскурсии из Мармариса в Дальян. Встреча с черепахами и купание на пляже Изтузу ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария13 июня 2025Добрый день! Были на Дальяне 11 июня, с детьми 5 и 12 лет, очень рада что взяли экскурсию именно здесь
- ННаталья11 июня 2025Очень понравилась экскурсия! Гид Дмитрий позитивный с чувством юмора. Доброжелательный и отзывчивый… Природа красивая, на катере по реке очень понравилось, пляж замечательный, море теплое, много черепашек и вкусный краб! Все супер! Организация нормальная, кормили вкусно.
- ААнна27 мая 2025Гиду Дмитрию ставлю самую высокую оценку! Заряжает позитивом!
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Черепаший пляж»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2025
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