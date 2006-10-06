2 отзыва оставили туристы

Красоты морских глубин и вкусный обедДайвинг представляет собой особое направление среди необычных развлечений, которые доступны для всех отдыхающих, выбирающих экскурсии 🧭 в Мармарисе.

Почувствуйте связь с природой в нашем однодневном дайвинг-туре. Наслаждайтесь плаванием с профессиональными инструкторами в двух специально выбранных местах для дайвинга и вкусным обедом.

Дайвинг в Мармарисе — это великолепная возможность насладиться необычайным приключением и созерцанием невиданных красот морских глубин. Если вы будете погружаться впервые, это событие особенно вам запомнится.

Организационные детали: