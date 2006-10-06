2 отзыва оставили туристы

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Дайвинг-тур с профессиональным инструктором

5
2 отзыва
Роман Ю.
Роман Ю. – Гид из Мармариса
Предлагаем вам испытать по-настоящему захватывающее приключение, отправившись на дайвинг в Мармарисе.

В числе самых востребованных туров экстремального характера, одно из ведущих направлений занимает дайвинг.

Это увлекательное занятие позволит вам испытать совершенно нереальные ощущения от погружений в морские глубины и пережить волнующие моменты сопричастности с невиданной ранее подводной жизнью.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $25 за человека

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Дайвинг-тур с профессиональным инструктором
Дайвинг-тур с профессиональным инструктором
Красоты морских глубин и вкусный обедДайвинг представляет собой особое направление среди необычных развлечений, которые доступны для всех отдыхающих, выбирающих экскурсии 🧭 в Мармарисе.
Почувствуйте связь с природой в нашем однодневном дайвинг-туре. Наслаждайтесь плаванием с профессиональными инструкторами в двух специально выбранных местах для дайвинга и вкусным обедом.
Дайвинг в Мармарисе — это великолепная возможность насладиться необычайным приключением и созерцанием невиданных красот морских глубин. Если вы будете погружаться впервые, это событие особенно вам запомнится.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные принадлежности, камеру и фотоаппарат.
Что входит
  • Трансфер
  • Экипировка
  • Обед
  • Русский гид.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Дайвинг-тур с профессиональным инструктором
Дайвинг-тур с профессиональным инструктором
Дайвинг-тур с профессиональным инструктором
Дайвинг-тур с профессиональным инструктором

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Роман Ю.
Роман Ю.
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2 отзыва оставили туристы

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