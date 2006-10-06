2 отзыва оставили туристы

Красоты морских глубин и вкусный обедДайвинг представляет собой особое направление среди необычных развлечений, которые доступны для всех отдыхающих, выбирающих экскурсии 🧭 в Мармарисе.
Почувствуйте связь с природой в нашем однодневном дайвинг-туре. Наслаждайтесь плаванием с профессиональными инструкторами в двух специально выбранных местах для дайвинга и вкусным обедом.
Дайвинг в Мармарисе — это великолепная возможность насладиться необычайным приключением и созерцанием невиданных красот морских глубин. Если вы будете погружаться впервые, это событие особенно вам запомнится.
Организационные детали:
Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные принадлежности, камеру и фотоаппарат.
Что входит
Трансфер
Экипировка
Обед
Русский гид.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.