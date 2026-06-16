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Рафтинг в Даламане - из Мармариса

Бурная река, каньоны и день, который запомнится надолго
Река Даламан считается одним из самых популярных мест для рафтинга в Турции.

Здесь бурные пороги сменяются спокойными участками, а высокие скалы, сосновые леса и горные пейзажи создают впечатляющий природный фон для приключения.

Сюда мы и отправимся — чтобы пройти по живописному маршруту на рафтах и зарядиться эмоциями на весь отпуск!
Рафтинг в Даламане - из Мармариса
Рафтинг в Даламане - из Мармариса
Рафтинг в Даламане - из Мармариса

Описание экскурсии

На базе вас встретят профессиональные инструкторы, выдадут защитное снаряжение и проведут подробный инструктаж по технике безопасности. После подготовки начнётся рафтинг по реке Даламан — одной из самых популярных и впечатляющих рек Турции для активного отдыха.

Во время маршрута вы увидите:

  • высокие скалистые каньоны и горные пейзажи
  • бурные пороги и спокойные участки реки
  • густые сосновые леса и дикую природу региона
  • чистую горную воду и красивые панорамные виды

Маршрут сочетает динамичные участки с адреналином и более спокойные зоны, где можно отдохнуть, искупаться и сделать фотографии.

Примерный тайминг

6:30–7:30 — сбор и выезд из отелей Мармариса
8:30–9:10 — остановка на завтрак
10:00 — прибытие на рафтинг-базу, инструктаж и получение экипировки
10:30 — начало сплава по реке Даламан
13:00 — остановка на обед и отдых
14:00 — продолжение рафтинга
16:00 — завершение маршрута и свободное время
16:30 — обратный выезд в Мармарис
19:00–20:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Рафтинг проходит под сопровождением профессиональных инструкторов с опытом работы на горных реках. Перед стартом проводится подробный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на воде. Всем участникам выдаются спасательные жилеты и защитные шлемы. Используемое оборудование соответствует международным стандартам безопасности. На маршруте участников сопровождают гиды и инструкторы на каждом этапе сплава
  • Включено: трансфер из отеля в Мармарисе и обратно, всё необходимое снаряжение для рафтинга (спасательные жилеты, шлемы, вёсла), завтрак и обед, страховка
  • Отдельно по желанию — напитки, фото и видео
  • Программа 16+
  • С вами будет инструктор из нашей команды

во вторник, пятницу и воскресенье в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 667 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
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тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

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