Река Даламан считается одним из самых популярных мест для рафтинга в Турции. Здесь бурные пороги сменяются спокойными участками, а высокие скалы, сосновые леса и горные пейзажи создают впечатляющий природный фон для приключения. Сюда мы и отправимся — чтобы пройти по живописному маршруту на рафтах и зарядиться эмоциями на весь отпуск!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На базе вас встретят профессиональные инструкторы, выдадут защитное снаряжение и проведут подробный инструктаж по технике безопасности. После подготовки начнётся рафтинг по реке Даламан — одной из самых популярных и впечатляющих рек Турции для активного отдыха.

Во время маршрута вы увидите:

высокие скалистые каньоны и горные пейзажи

бурные пороги и спокойные участки реки

густые сосновые леса и дикую природу региона

чистую горную воду и красивые панорамные виды

Маршрут сочетает динамичные участки с адреналином и более спокойные зоны, где можно отдохнуть, искупаться и сделать фотографии.

Примерный тайминг

6:30–7:30 — сбор и выезд из отелей Мармариса

8:30–9:10 — остановка на завтрак

10:00 — прибытие на рафтинг-базу, инструктаж и получение экипировки

10:30 — начало сплава по реке Даламан

13:00 — остановка на обед и отдых

14:00 — продолжение рафтинга

16:00 — завершение маршрута и свободное время

16:30 — обратный выезд в Мармарис

19:00–20:00 — возвращение в отели

Организационные детали