Вдоль реки Кёпрючай нет дорог — только лесные тропы, водные броды, подъёмы и спуски. Но мощные квадроциклы и багги легко справятся с пересечённой местностью.
Переведём дух у природных бассейнов — и снова в погоню за эмоциями! Мало адреналина? Пролетите над каньоном Кёпрюлю на зиплайне — острые ощущения и впечатляющие пейзажи гарантированы!
Описание экскурсии
Инструктор выдаст защитное снаряжение, расскажет о технике безопасности и маршруте, научит управлять квадроциклом или багги. Пробный заезд на тренировочной площадке даст освоиться и привыкнуть к транспорту.
Отправимся в путь. Грунтовые дороги, пыльные, грязные и даже водные участки — это будет динамичное приключение! Ярких эмоций и видов добавит полёт на зиплайне. Для отдыха и купания сделаем несколько остановок у реки. После сафари вернёмся на базу.
Организационные детали
- В стоимость входят: поездка на квадроцикле или багги, услуги инструктора, защитное снаряжение
- Для включения трансфера от/до отеля и зиплайна нужно выбрать соответствующие билеты
- Инструктаж, тест-драйв и сафари займут 1,5 часа, зиплайн — ещё 30 минут
- Программа не подходит детям, беременным и людям с ограниченными возможностями здоровья
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Одиночный квадроцикл (без трансфера)
|€35
|Одиночный квадроцикл (с трансфером)
|€40
|Одиночный квадроцикл + зиплайн (с трансфером)
|€45
|Двойной квадроцикл (на двоих) (с трансфером)
|€55
|Двойной квадроцикл + зиплайн (с трансфером)
|€80
|Одиночный багги (с трансфером)
|€45
|Одиночный багги + зиплайн (с трансфером)
|€55
|Двойной багги (на двоих) (с трансфером)
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
