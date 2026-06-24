Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в пиратское приключение на корабле — одном из самых больших в Средиземноморье.



Вас ждут живописные бухты для купания, анимация с квестами и поиском сокровищ, а также танцы, музыка и пенная вечеринка на палубе. Идеальный семейный отдых на море с обедом и напитками.

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Описание экскурсии Пиратский корабль в Сиде: квесты, купание и весёлый день на море Отправьтесь в увлекательный морской круиз из Сиде на одном из самых больших пиратских кораблей Средиземноморья — «Большой Король». Эта яркая прогулка идеально подходит для семейного отдыха и подарит насыщенный день на море с развлечениями для детей и взрослых. Во время путешествия вас ждут живописные бухты с бирюзовой водой, остановки для купания и потрясающие виды на побережье Сиде. Часть маршрута проходит в открытой акватории Средиземного моря — иногда здесь можно увидеть морских черепах или дельфинов. На борту проходит весёлая анимационная программа: пиратские игры, поиски сокровищ, конкурсы и шоу. Для любителей активного отдыха организуются танцы, музыка и пенная вечеринка на палубе. Пока дети участвуют в приключениях, взрослые могут расслабиться, наслаждаясь солнцем, морским бризом и красивыми пейзажами. В течение тура для гостей предусмотрен обед в формате шведского стола и напитки. Это идеальная экскурсия, чтобы провести день на море, искупаться в чистейших бухтах и окунуться в атмосферу настоящего пиратского приключения.

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