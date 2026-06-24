Отправьтесь в пиратское приключение на корабле — одном из самых больших в Средиземноморье.
Вас ждут живописные бухты для купания, анимация с квестами и поиском сокровищ, а также танцы, музыка и пенная вечеринка на палубе. Идеальный семейный отдых на море с обедом и напитками.
Вас ждут живописные бухты для купания, анимация с квестами и поиском сокровищ, а также танцы, музыка и пенная вечеринка на палубе. Идеальный семейный отдых на море с обедом и напитками.
Описание экскурсииПиратский корабль в Сиде: квесты, купание и весёлый день на море Отправьтесь в увлекательный морской круиз из Сиде на одном из самых больших пиратских кораблей Средиземноморья — «Большой Король». Эта яркая прогулка идеально подходит для семейного отдыха и подарит насыщенный день на море с развлечениями для детей и взрослых. Во время путешествия вас ждут живописные бухты с бирюзовой водой, остановки для купания и потрясающие виды на побережье Сиде. Часть маршрута проходит в открытой акватории Средиземного моря — иногда здесь можно увидеть морских черепах или дельфинов. На борту проходит весёлая анимационная программа: пиратские игры, поиски сокровищ, конкурсы и шоу. Для любителей активного отдыха организуются танцы, музыка и пенная вечеринка на палубе. Пока дети участвуют в приключениях, взрослые могут расслабиться, наслаждаясь солнцем, морским бризом и красивыми пейзажами. В течение тура для гостей предусмотрен обед в формате шведского стола и напитки. Это идеальная экскурсия, чтобы провести день на море, искупаться в чистейших бухтах и окунуться в атмосферу настоящего пиратского приключения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт Сиде
- Старый город
- Храм Аполлона
- Побережье Сиде
- Устье реки Манавгат
- Морские бухты для купания
- Средиземное море
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Морская прогулка на пиратском корабле
- Обед на борту (шведский стол)
- Анимационная программа и пиратское шоу
- Развлекательные игры и конкурсы для детей
- Пенная вечеринка на палубе
- Музыка и развлекательная программа во время круиза
- Остановки для купания в живописных местах побережья
- Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
- Алкогольные и дополнительные напитки
- Мороженое и дополнительные закуски на борту
- Профессиональная фото - и видеосъёмка
- Чаевые экипажу (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сиде, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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