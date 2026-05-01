В этом путешествии вы откроете для себя красоту бухт и скал южного побережья Турции.
Мы выйдем из порта Адрасан, сделаем несколько остановок для купания и побываем на пляжах острова Сулуада. На борту вам подадут обед, а уже вечером вы вернётесь в Сиде.
Описание экскурсии
4:30–5:00 — выезд из отелей Сиде к побережью (по билетам с трансфером)
8:30–9:00 — прибытие в порт Адрасан и посадка на яхту
9:30 — отправление к острову Сулуада
Переход вдоль живописного побережья с видами на скалы, лесистые холмы и бухты.
10:30–11:30 — остановка у острова Сулуада
Свободное время для отдыха на пляже и купания в прозрачной воде.
12:30 — обед на борту
На палубе подадут блюда турецкой и средиземноморской кухни — салаты, курицу или рыбу.
13:30–14:00 — остановки для купания в бухтах
15:00 — возвращение в порт Адрасан
16:30–17:00 — выезд в Сиде, трансфер к отелям
19:30–20:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер туда и обратно на туристическом автобусе с кондиционером (если выбран соответствующий билет), морская прогулка на лодке (есть туалет и места для переодевания), обед на борту, спасательное оборудование, туристическая страховка
- Дополнительные расходы: аренда оборудования для снорклинга (по желанию) — €10, напитки и дополнительная еда, чаевые экипажу (по желанию)
- Если вы выбираете билет с трансфером, пожалуйста, укажите при бронировании адрес вашего отеля
- Маршрут может немного изменяться в зависимости от погодных условий и времени, а также может быть перенесён или отменён по соображениям безопасности
- С вами будет англоговорящий сопровождающий из нашей команды
Ограничения
- Поездка не подходит для беременных женщин и людей с ограниченной подвижностью
- С собой запрещено брать домашних животных
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет 12+
|€58
|Детский билет (4-11)
|€50
|Детский билет до 3 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет без трансфера 12+
|€20
|Стандартный билет без трансфера (4-11лет)
|€15
|Стандартный билет без трансфера до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля (или в посёлке Адрасан)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
