Групповая
Плавание с дельфинами в Сиде
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Плавание с дельфинами — это как весь мир, как мечта всех людей, в возрасте от 7 до 70 лет»
Расписание: понедельник, четверг, суббота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$152 за человека
Круиз
Круиз на яхте к острову Дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
«🔹 С большой вероятностью можно увидеть дельфинов и морских черепах»
Расписание: Пятница
26 сен в 08:30
3 окт в 08:30
$35 за человека
Круиз
Из Сиде - к острову Дельфинов
Насыщенный круиз по реке Манавгат и Средиземному морю - с остановками для купания
Начало: От вашего отеля
«остров Дельфинов и, возможно, самих дельфинов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00 и 09:15
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
€36 за человека
