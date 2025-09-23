Мои заказы

Экскурсии с дельфинами в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Дельфины» в Сиде, цены от $35. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Плавание с дельфинами в Сиде
2 часа
1 отзыв
Групповая
Плавание с дельфинами в Сиде
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Плавание с дельфинами — это как весь мир, как мечта всех людей, в возрасте от 7 до 70 лет»
Расписание: понедельник, четверг, суббота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$152 за человека
Круиз на яхте к острову Дельфинов
На яхте
9 часов
5 отзывов
Круиз
Круиз на яхте к острову Дельфинов
Начало: Ваш отель в Сиде
«🔹 С большой вероятностью можно увидеть дельфинов и морских черепах»
Расписание: Пятница
26 сен в 08:30
3 окт в 08:30
$35 за человека
Из Сиде - к острову Дельфинов
Музыкальные теплоходы
5.5 часов
Круиз
Из Сиде - к острову Дельфинов
Насыщенный круиз по реке Манавгат и Средиземному морю - с остановками для купания
Начало: От вашего отеля
«остров Дельфинов и, возможно, самих дельфинов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00 и 09:15
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
€36 за человека

