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На пиратском корабле к острову Дельфинов из Сиде

Круиз с купанием, анимацией и возможностью встретить дельфинов
Приглашаем в путешествие вдоль побережья. Мы остановимся в трёх бухтах и у острова, где вы поплаваете вдали от многолюдных пляжей. Если повезёт, увидим дельфинов в открытом море. На борту запланирован обед, а атмосферу отдыха дополнят музыка, анимация и пенная вечеринка.
5
2 отзыва
На пиратском корабле к острову Дельфинов из Сиде
На пиратском корабле к острову Дельфинов из Сиде
На пиратском корабле к острову Дельфинов из Сиде

Описание экскурсии

8:30 — трансфер из отеля в порт

  • посадка на корабль и выход в море
  • остановки для купания в трёх бухтах
  • купание и фотопауза у острова Дельфинов
  • обед на борту (курица, рис, салат) и безалкогольные напитки без ограничений
  • музыка, анимация и пенная вечеринка
17:00 — возвращение в порт и трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно, обед на борту (курица, рис, салат), безалкогольные напитки
  • С вами будет один из сопровождающих нашей команды

в среду и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
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тех, кто любит яркие эмоции. Наш опыт и профессиональная команда позволяют гарантировать высокий уровень сервиса. Мы берём на себя все организационные вопросы — от продуманных программ отдыха до комфортных трансферов, чтобы ваше путешествие проходило легко и без забот. Ваше удобство и впечатления — наш главный приоритет. Мы сделаем всё, чтобы отдых в Турции оставил только тёплые воспоминания и желание вернуться снова!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут 30 плюс минус, забрали нас в 8.00 на корабль сели в 8:40 плюс минус,
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корабль состоит из трех этажей(первые два сидячие места, на третьем лежаки)
Сидели до отплытия очень долго, отплыл только часов в 10, а в это время гид фоткал туристов(за доп. плату), предлагал пиратские шляпы для фото.
Потом мы наконец то поплыли, плавали с 10.00 вернулись примерно в 17:30, за это время останавливались в двух или трех местах чтоб поплавать, остановки были прям в море. Последняя остановка была прям на пляжу.
Была небольшая остановка где плавают дельфины - видели их из далека, но тоже круто, сын в восторге был.
Кормили: рис но походу это была перловка, грудка в соусе и салат из капусты, так же в течении всей экскурсии предлагали мороженое, сладости за доп. плату.
В конце экскурсии примерно в 15.00-были турецкие танцы и пенная вечеринка.
На протяжении всей экскурсии играла только музыка, гид никак не развлекал, только в конце на пенной вечеринке. Анимация проходила на трех языках.
Виды очень потрясающие, море, природа, горы.
Кстати рекомендую захватить с собой что то типа покрывала - иногда ветерок был, чтоб укрыться.
Экскурсия потрясающая, я даже не заметила как пролетел весь день и даже не укачало))

только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут+9
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут
Наталия
Наталия
Ответ организатора:
Спасибо за ваш подробный отзыв и за то, что поделились впечатлениями о поездке! 😊 Мы очень рады, что вам понравилось,
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а ваш сын остался в восторге от встречи с дельфинами. Спасибо также за полезные советы для будущих гостей. Будем рады видеть вас снова на наших турах и подарить ещё больше ярких впечатлений!

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А
Маршрут красивый, но большие остановки, корабль шел медленно, потому что были сильные волны, из-за этого может сильно укачать. Атмосфера приятная, ведущий веселый. Дельфинов видели. В целом к посещению рекомендую
Наталия
Наталия
Ответ организатора:
Александра, благодарим за обратную связь!
Спасибо за ваш отзыв и рекомендацию! Будем рады снова видеть вас на наших турах.
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