Приглашаем в путешествие вдоль побережья. Мы остановимся в трёх бухтах и у острова, где вы поплаваете вдали от многолюдных пляжей. Если повезёт, увидим дельфинов в открытом море. На борту запланирован обед, а атмосферу отдыха дополнят музыка, анимация и пенная вечеринка.
Описание экскурсии
8:30 — трансфер из отеля в порт
- посадка на корабль и выход в море
- остановки для купания в трёх бухтах
- купание и фотопауза у острова Дельфинов
- обед на борту (курица, рис, салат) и безалкогольные напитки без ограничений
- музыка, анимация и пенная вечеринка
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно, обед на борту (курица, рис, салат), безалкогольные напитки
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
в среду и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 268 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
только вчера 27.05.26 приехали с данной экскурсии, трансфер во время, от ченгера ехали до порта минут 30 плюс минус, забрали нас в 8.00 на корабль сели в 8:40 плюс минус,
+9
Наталия
Ответ организатора:
Спасибо за ваш подробный отзыв и за то, что поделились впечатлениями о поездке! 😊 Мы очень рады, что вам понравилось,
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А
Маршрут красивый, но большие остановки, корабль шел медленно, потому что были сильные волны, из-за этого может сильно укачать. Атмосфера приятная, ведущий веселый. Дельфинов видели. В целом к посещению рекомендую
Наталия
Ответ организатора:
Александра, благодарим за обратную связь!
Спасибо за ваш отзыв и рекомендацию! Будем рады снова видеть вас на наших турах.
Спасибо за ваш отзыв и рекомендацию! Будем рады снова видеть вас на наших турах.
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