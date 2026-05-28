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корабль состоит из трех этажей(первые два сидячие места, на третьем лежаки)

Сидели до отплытия очень долго, отплыл только часов в 10, а в это время гид фоткал туристов(за доп. плату), предлагал пиратские шляпы для фото.

Потом мы наконец то поплыли, плавали с 10.00 вернулись примерно в 17:30, за это время останавливались в двух или трех местах чтоб поплавать, остановки были прям в море. Последняя остановка была прям на пляжу.

Была небольшая остановка где плавают дельфины - видели их из далека, но тоже круто, сын в восторге был.

Кормили: рис но походу это была перловка, грудка в соусе и салат из капусты, так же в течении всей экскурсии предлагали мороженое, сладости за доп. плату.

В конце экскурсии примерно в 15.00-были турецкие танцы и пенная вечеринка.

На протяжении всей экскурсии играла только музыка, гид никак не развлекал, только в конце на пенной вечеринке. Анимация проходила на трех языках.

Виды очень потрясающие, море, природа, горы.

Кстати рекомендую захватить с собой что то типа покрывала - иногда ветерок был, чтоб укрыться.

Экскурсия потрясающая, я даже не заметила как пролетел весь день и даже не укачало))