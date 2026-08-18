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На те самые турецкие Мальдивы - из Сиде

Искупаться в бирюзовых бухтах и отдохнуть на яхте
Проведите день среди красивых лагун и уединённых бухт Сулуады! Вы искупаетесь в чистейшей воде, отдохнёте на борту яхты и пообедаете в турецком стиле. А ещё узнаете, как живёт побережье Средиземного моря и что роднит остров с Мальдивами.
На те самые турецкие Мальдивы - из Сиде
На те самые турецкие Мальдивы - из Сиде
На те самые турецкие Мальдивы - из Сиде

Описание экскурсии

7:30–08:00 — трансфер в порт Адрасана

9:00–10:00 — посадка на яхту и выход в море

10:40 — остров Сулуада

Они же те самые турецкие Мальдивы. Вы отдохнёте на необитаемом острове с белоснежными пляжами и искупаетесь в прозрачной воде.

12:00 — обед на борту

Для вас — блюда турецкой кухни.

13:00–15:30 — живописные бухты

Остановимся в нескольких уединённых бухтах, куда можно добраться только по морю. Вы искупаетесь, полюбуетесь пейзажами и послушаете наши рассказы о природе побережья, морских традициях и жизни региона.

16:00–18:00 — обратный путь

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе и яхте, обед
  • Дополнительные расходы: напитки на борту — по желанию
  • На яхте есть средства спасения, перед посадкой проводим инструктаж
  • С вами будет опытный экипаж

в понедельник, среду и субботу в 05:30, 06:00 и 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€45
Дети до 12 лет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 05:30, 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора
Бора — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 14 туристов
Мы помогаем превратить путешествия в яркие впечатления без лишних забот. Подбираем путешествия с учётом ваших пожеланий, бюджета и стиля отдыха — от пляжного отпуска до экскурсий и экзотических направлений. Сопровождаем вас на каждом этапе: от выбора направления и оформления документов до возвращения домой. Индивидуальный подход, надёжность, честные рекомендации и внимание к деталям — основа нашей работы!

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