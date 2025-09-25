Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Сиде, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Сиде
На автобусе
5.5 часов
3 отзыва
Групповая
Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Сиде
Быстро и комфортно добраться из отеля до знаменитого парка
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
Завтра в 18:30
27 сен в 18:30
€30 за человека
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
На яхте
7.5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
Погрузиться в другую реальность и запомнить эти ощущения на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€47 за человека
Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Античное наследие Сиде и водопад Манавгат
Откройте для себя древние руины Сиде, полюбуйтесь водопадом Манавгат и исследуйте величественную мечеть Кулийе на этой индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Сиде
  2. Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
  3. Античное наследие Сиде, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Античный город
  2. Памуккале
  3. Водопад Манавгат
  4. Самое главное
  5. Амфитеатр
  6. Иераполис
  7. The land of legends
  8. Храм Аполлона
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Акведук
Сколько стоит экскурсия по Сиде в сентябре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 260. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 7 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь