Ночная сказка в Land of Legends - трансфер из Сиде
Быстро и комфортно добраться из отеля до знаменитого парка
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 18:30
Завтра в 18:30
27 сен в 18:30
€30 за человека
Дайвинг-приключение в Сиде (всё включено)
Погрузиться в другую реальность и запомнить эти ощущения на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€47 за человека
Античное наследие Сиде и водопад Манавгат
Откройте для себя древние руины Сиде, полюбуйтесь водопадом Манавгат и исследуйте величественную мечеть Кулийе на этой индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
