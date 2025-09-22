Индивидуальная
до 8 чел.
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
23 сен в 10:00
€295 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в античный Сиде
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
23 сен в 13:00
25 сен в 08:00
€275
€305 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
23 сен в 08:30
24 сен в 08:30
€415
€461 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города Перге и Аспендос
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
€370
€411 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в сентябре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 275 до 415 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 47 ⭐ отзывов, цены от €275. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь