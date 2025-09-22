Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Сиде, цены от €275, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Сиде - гармония древности, красоты и современности
На машине
На микроавтобусе
4 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сиде: гармония древности, красоты и современности в одной экскурсии
Погрузитесь в мир древнего Сиде, исследуйте его руины и сокровища, а затем охладитесь у водопада Манавгат
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
23 сен в 10:00
€295 за всё до 8 чел.
Древний Сиде и водопад Манавгат
На машине
3 часа
-
10%
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в античный Сиде
Окунитесь в мир древности и природы: от храма Аполлона до живописного водопада Манавгат. История и красота ждут вас
23 сен в 13:00
25 сен в 08:00
€275€305 за всё до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
На машине
6.5 часов
-
10%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
Погрузитесь в историю и красоту Турции, пройдя по улочкам Старого города Антальи и насладившись видами водопада Дюден
23 сен в 08:30
24 сен в 08:30
€415€461 за всё до 4 чел.
Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
На машине
6 часов
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города Перге и Аспендос
Познакомьтесь с величием античных городов Перге и Аспендос, их историей и архитектурой в увлекательной экскурсии из Сиде
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
€370€411 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сиде - гармония древности, красоты и современности
  2. Древний Сиде и водопад Манавгат
  3. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Сиде
  4. Античные города Перге и Аспендос: путешествие из Сиде
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Античный город
  2. Памуккале
  3. Водопад Манавгат
  4. Самое главное
  5. Амфитеатр
  6. Иераполис
  7. The land of legends
  8. Храм Аполлона
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Акведук
Сколько стоит экскурсия по Сиде в сентябре 2025
Сейчас в Сиде в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 275 до 415 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 47 ⭐ отзывов, цены от €275. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь