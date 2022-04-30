высота старта около 12 м.

Новая локация для активного отдыха в предгорье Таврских гор, в районе Sağırın. База расположена прямо на берегу реки Кёпрючай — в живописной природной зоне с зелёными пейзажами и открытым пространством. ❗ Важно: это не территория национального парка Кёпрюлю, а отдельная, более спокойная и менее загруженная локация в предгорье. Программа подойдёт как для новичков, так и для тех, кто уже пробовал подобные активности. Вас ждёт динамичное сафари по подготовленному маршруту: грунтовые дороги, зелёные поля и природные участки вдоль реки создают ощущение настоящего приключения. Перед стартом проводится инструктаж и короткий тест-драйв, после чего начинается основная часть маршрута. Движение проходит в группе, с комфортной скоростью и под контролем инструктора. ❗ Важно: вы выбираете один формат участия – квадроцикл (одноместный, 250cc) — больше драйва и полного контроля или – багги (2- или 4-местный) — отличный вариант для пары или семьи Дополнительно на базе доступен зиплайн: