Рафтинг и Сафари на Квадроциклах

Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного...

Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству.

Горная река Кепрючай — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции.

Сплавы по порогам бурной горной реки могут быть дополнены различными мероприятиями.

В этом туре объединены Сафари на квадроциклах и Рафтинг.
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах
Рафтинг и Сафари на Квадроциклах

Что вы увидите 🤩

  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Римский Мост Бюгрюм
Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству. Горная река Кепрючай — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции. Сплавы по порогам бурной горной реки могут быть дополнены различными мероприятиями. В этом туре объединены Сафари на квадроциклах и Рафтинг.

Вас ожидает:

  • 10:00 Прибытие на базу Сафари. Не смотря на наш опыт в организации экстремальных туров и не смотря на простоту управления квадроциклами, Ваша безопасность остается приоритетом для нас. Поэтому после ознакомительной и вводной информации об оборудовании и управлении, мы проводим тест-драйв перед началом сафари.
  • 10:45 — 11:30 Сафари на квадроциклах, поездка, полная азарта и адреналина, по бездорожью и тропам в лесу, продолжительность поездки 45 минут.
  • 11:45 — 12:00 После инструктажа о рафтинге и получении снаряжения, мы направляемся к исходной точке сплава.
  • 12:15 Время рафтинга! После пыльной, грязной и дымной поездки на квадроциклах. рафтинг в ледяных водах Кёпрючай особо приятен! Нас ждут 12-ти километровая трасса и пороги 1-2-3 уровня сложности.
  • Обеденный перерыв во время сплава в 13:30. В меню: куриный шашлык — булгур — макароны — салат — сезонные фрукты
  • После трапезы продолжаем сплав на последних 4 км трассы.
  • После 17:00 фото и видео, мы возвращаемся в отели.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослый билет 12+
$40
Ребенок до 7 лет
$10
Ребенок 07-12
$25

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сафари на квадроциклах
  • Рафтинг
  • Гид-инструктор
  • Обед
  • Трансфер
  • Страховка
  • Экипировка (каска, жилет)
Что не входит
  • Напитки
  • Тапочки для рафтинга
  • Видео и Фото
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 10:00

YoYo T.
YoYo T.
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