Национальный парк Каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству. Горная река Кепрючай — один из самых важных маршрутов для рафтинга в Турции. Сплавы по порогам бурной горной реки могут быть дополнены различными мероприятиями. В этом туре объединены Сафари на квадроциклах и Рафтинг.
Вас ожидает:
- 10:00 Прибытие на базу Сафари. Не смотря на наш опыт в организации экстремальных туров и не смотря на простоту управления квадроциклами, Ваша безопасность остается приоритетом для нас. Поэтому после ознакомительной и вводной информации об оборудовании и управлении, мы проводим тест-драйв перед началом сафари.
- 10:45 — 11:30 Сафари на квадроциклах, поездка, полная азарта и адреналина, по бездорожью и тропам в лесу, продолжительность поездки 45 минут.
- 11:45 — 12:00 После инструктажа о рафтинге и получении снаряжения, мы направляемся к исходной точке сплава.
- 12:15 Время рафтинга! После пыльной, грязной и дымной поездки на квадроциклах. рафтинг в ледяных водах Кёпрючай особо приятен! Нас ждут 12-ти километровая трасса и пороги 1-2-3 уровня сложности.
- Обеденный перерыв во время сплава в 13:30. В меню: куриный шашлык — булгур — макароны — салат — сезонные фрукты
- После трапезы продолжаем сплав на последних 4 км трассы.
- После 17:00 фото и видео, мы возвращаемся в отели.