Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, сочетающую три увлекательных активности: рафтинг по бурной реке Кёпрючай, сафари на багги по живописным лесным тропам и головокружительный спуск на зиплайне. Этот насыщенный день подарит вам незабываемые впечатления и заряд адреналина среди потрясающих природных пейзажей Турции. Важная информация: Перед участием в нашем захватывающем “Трио Туре” (рафтинг, багги и зиплайн) обратите внимание на следующие рекомендации:

•Рекомендуемые предметы:

Очки и бандана для защиты от пыли во время сафари на багги.

Удобная обувь для рафтинга.

Сменная одежда и полотенце.

Головной убор и солнцезащитный крем для защиты от солнца.

Возрастные ограничения: Тур подходит для всех; однако рекомендуется, чтобы дети были не младше 5 лет.

Весовые ограничения: Для спуска на зиплайне максимальный вес участника не должен превышать 100 кг.

Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!

Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!

•Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!