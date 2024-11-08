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Рафтинг - сафари на Багги - Зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю

Отдых в окружении природы: Групповая экскурсия на Багги и Рафтинг в Тазы-каньоне
Приглашаем вас на захватывающий “Трио Тур”, сочетающий три увлекательных активности: сплав по бурной реке Кёпрючай, захватывающее сафари на багги по живописным лесным тропам и головокружительный спуск на зиплайне.

Этот насыщенный день подарит вам незабываемые впечатления и заряд адреналина среди потрясающих природных пейзажей Турции.
4.5
4 отзыва
Рафтинг - сафари на Багги - Зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю
Рафтинг - сафари на Багги - Зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю
Рафтинг - сафари на Багги - Зиплайн в нацпарке Каньон Кепрюлю

Описание экскурсии

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию, сочетающую три увлекательных активности: рафтинг по бурной реке Кёпрючай, сафари на багги по живописным лесным тропам и головокружительный спуск на зиплайне. Этот насыщенный день подарит вам незабываемые впечатления и заряд адреналина среди потрясающих природных пейзажей Турции. Важная информация: Перед участием в нашем захватывающем “Трио Туре” (рафтинг, багги и зиплайн) обратите внимание на следующие рекомендации:

•Рекомендуемые предметы:

  • Очки и бандана для защиты от пыли во время сафари на багги.
  • Удобная обувь для рафтинга.
  • Сменная одежда и полотенце.
  • Головной убор и солнцезащитный крем для защиты от солнца.
  • Возрастные ограничения: Тур подходит для всех; однако рекомендуется, чтобы дети были не младше 5 лет.
  • Весовые ограничения: Для спуска на зиплайне максимальный вес участника не должен превышать 100 кг.
  • Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!
Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!
•Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры). Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению!

Среда Пятница

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Парк Каньон Кепрюлю
  • Горная река Кепрючай (Эвримедон)
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер отель-база-отель
  • Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
  • Зиплайн 50м х 700м
  • Сафари на багги
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
  • Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
  • Фото и видео
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда Пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • Перед участием в нашем захватывающем «Трио Туре» (рафтинг, багги и зиплайн) обратите внимание на следующие рекомендации:
  • Возрастные ограничения: Тур подходит для всех однако рекомендуется, чтобы дети были не младше 5 лет
  • Весовые ограничения: Для спуска на зиплайне максимальный вес участника не должен превышать 100 кг
  • Рекомендуемые предметы:
  • Очки и бандана для защиты от пыли во время сафари на багги
  • Удобная обувь для рафтинга
  • Сменная одежда и полотенце
  • Головной убор и солнцезащитный крем для защиты от солнца
  • Наличные деньги для личных расходов (например, напитки, сувениры)
  • Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой информацией и подготовьтесь к незабываемому приключению
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
2
1
A
Экскурсия превзошла все ожидания! Немного боязно было покупать через сайт, когда ты уже в Турции. Были переживания, как заберут из отеля. Но все четко, накануне пришла смс со временем отъезда,
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потом еще смс с корректировкой времени, и в день экскурсии минута в минуту меня забрали из отеля. Гиды отличные, народ на экскурсии тоже весь на позитиве. Было весело и нескучно. Багги, рафтинг и зиппинг - не для галочки, все по полной программе. Рафтинг - порядка 14 километров сплава. Ну и обед - все вкусно и всем хватило)) берите с собой доллары и евро на мелкие расходы (пиво, фото на память…) я не взяла и немного пожалела. Фотки с рафтинга - огонь были!

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А
Интересная экскурсия, очень красивая природа, брали для рафтинга 2х местную байдарку, интереснее чем просто плот.
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B
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М
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