Представьте себя путешественником во времени, исследующим удивительный город Сиде, где каждый камень дышит историей.
Эта экскурсия в мини-группе предлагает вам уникальную возможность окунуться в атмосферу античности и византийской эпохи.
Вы посетите Нимфеум
Эта экскурсия в мини-группе предлагает вам уникальную возможность окунуться в атмосферу античности и византийской эпохи.
Вы посетите Нимфеум
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Нимфеум — питьевой фонтан, откуда бедные жители брали воду и несли домой.
- Агора — рынок, где продавались оптом товары, привезённые из разных городов Рима.
- Театр и храм Диониса — здесь вы узнаете о том, как эти сооружения превратились в арены гладиаторов.
- Храм Афины и Аполлона — два красивейших храма, которые стоят на берегу моря. Афина покровительствовала торговле города Сиде. А Аполлон был покровителем местных жителей.
- Римская баня — почему она так часто посещалась и как умывались в былые времена?
- Базилика (царский дом) — здесь проходили судебные дела.
- Византийская больница — узнаете, откуда происходит символ медицины и какими лекарствами лечили в античности.
- Археологический музей — в нём хранятся удивительные артефакты с раскопок 1947 года и позже.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Вход в археологический музей и античный театр оплачивается отдельно. Комбинированный билет стоит 350 лир с человека.
- Желающим можем предоставить трансфер за отдельную плату.
в понедельник, среду и субботу в 17:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€66
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На автопарковке Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али и Айдын — ваша команда гидов в Сиде
Провели экскурсии для 2866 туристов
Мы работаем гидами более 20 лет. Собрали команду русскоговорящих профессионалов, каждый из которых имеет стаж не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию министерства туризма и культуры. На экскурсияхЗадать вопрос
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