Старый Сиде - в мини-группе

Завораживающее путешествие по Старому Сиде ждет вас! Откройте для себя древние памятники и узнайте уникальные истории
Представьте себя путешественником во времени, исследующим удивительный город Сиде, где каждый камень дышит историей.

Эта экскурсия в мини-группе предлагает вам уникальную возможность окунуться в атмосферу античности и византийской эпохи.

Вы посетите Нимфеум
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- древний питьевой фонтан, Агору - рынок древнего Рима, увидите Театр и храмы Диониса, Афины и Аполлона, которые являются жемчужинами архитектуры.

Римская баня расскажет о быте древних людей, а в Базилике вы окунетесь в атмосферу судебных процессов античности.

Византийская больница и Археологический музей раскроют перед вами секреты древней медицины и покажут уникальные артефакты, найденные во время археологических раскопок.

Эта экскурсия не просто познавательная прогулка, это путешествие в прошлое, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления и новые знания о древнем мире

Старый Сиде - в мини-группе
Старый Сиде - в мини-группе
Старый Сиде - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Нимфеум — питьевой фонтан, откуда бедные жители брали воду и несли домой.
  • Агора — рынок, где продавались оптом товары, привезённые из разных городов Рима.
  • Театр и храм Диониса — здесь вы узнаете о том, как эти сооружения превратились в арены гладиаторов.
  • Храм Афины и Аполлона — два красивейших храма, которые стоят на берегу моря. Афина покровительствовала торговле города Сиде. А Аполлон был покровителем местных жителей.
  • Римская баня — почему она так часто посещалась и как умывались в былые времена?
  • Базилика (царский дом) — здесь проходили судебные дела.
  • Византийская больница — узнаете, откуда происходит символ медицины и какими лекарствами лечили в античности.
  • Археологический музей — в нём хранятся удивительные артефакты с раскопок 1947 года и позже.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Вход в археологический музей и античный театр оплачивается отдельно. Комбинированный билет стоит 350 лир с человека.
  • Желающим можем предоставить трансфер за отдельную плату.

в понедельник, среду и субботу в 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€66
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На автопарковке Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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