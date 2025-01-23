Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Сиде
Путешествие в сердце древнего Сиде, где античные памятники расскажут о жизни прошлых эпох. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны истории
Начало: У вашего отеля в Сиде или Белеке
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Сиде - в древний Аспендос
Исследовать руины, акведуки и одеон, где звучала музыка
Завтра в 09:30
22 янв в 09:30
€400 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Старый Сиде - в мини-группе
Завораживающее путешествие по Старому Сиде ждет вас! Откройте для себя древние памятники и узнайте уникальные истории
Начало: На автопарковке Старого города
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
24 янв в 17:00
€99 за человека
- ЮЮлия23 января 2025Экскурсией осталась довольна. Все четко организованно, гид Айдын очень начитанный и превосходно говорит на русском. Обязательно буду рекомендовать!
