Путешествуйте по Босфору с комфортомСовместите познавательную экскурсию с приятным времяпрепровождением. В портфолио компании есть огромное количество яхт — от самых роскошных ультрасовременных лайнеров, на которых можно устроить вечеринку, до скромных прогулочных катеров, подходящих для небольшой семьи. И Вы сами вольны выбирать время и продолжительность морского путешествия, главное — сохранить о нем теплые воспоминания и обязательно вернуться в наиболее понравившиеся уголки вечного города.

Арендовав яхту в Стамбуле, Вы сможете ознакомиться с основными достопримечательностями города — роскошным дворцовым комплексом Топкапы, знаменитой Галатской башней, колоритным Египетским базаром. Кроме того, у Вас будет возможность совершенно в новом ракурсе увидеть старые районы города с извилистыми улочками, шумными набережными и величественными мечетями. Мы позаботимся обо всех деталях вашего отдыха, а Вам останется только наслаждаться солнцем, свежестью морского воздуха, волшебным пейзажем Стамбула и компанией.