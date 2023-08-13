Аренда яхты в Стамбуле

Индивидуальная прогулка на яхте в Стамбуле: Познавательная экскурсия

Описание
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Ответы на вопросы
Аренда яхты в Стамбуле — идеальный способ совместить познавательную экскурсию с приятным времяпрепровождением.

Согласитесь, любую знаменательную дату лучше отмечать на борту комфортабельного корабля, а семейный пикник или романтический ужин среди синих вод Босфора навсегда останется в памяти.

Обширная коллекция яхт позволит Вам выбрать как бюджетный вариант, так и морское судно премиум-класса. Ваши пожелания — главная мотивация для нас.
Аренда яхты в Стамбуле
Аренда яхты в Стамбуле
Аренда яхты в Стамбуле
Аренда яхты в Стамбуле
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Дворец Топкапы
  • Галатская башня
  • Египетский базар
  • Старые районы города
  • Мечети и набережные
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествуйте по Босфору с комфортомСовместите познавательную экскурсию с приятным времяпрепровождением. В портфолио компании есть огромное количество яхт — от самых роскошных ультрасовременных лайнеров, на которых можно устроить вечеринку, до скромных прогулочных катеров, подходящих для небольшой семьи. И Вы сами вольны выбирать время и продолжительность морского путешествия, главное — сохранить о нем теплые воспоминания и обязательно вернуться в наиболее понравившиеся уголки вечного города.
Арендовав яхту в Стамбуле, Вы сможете ознакомиться с основными достопримечательностями города — роскошным дворцовым комплексом Топкапы, знаменитой Галатской башней, колоритным Египетским базаром. Кроме того, у Вас будет возможность совершенно в новом ракурсе увидеть старые районы города с извилистыми улочками, шумными набережными и величественными мечетями. Мы позаботимся обо всех деталях вашего отдыха, а Вам останется только наслаждаться солнцем, свежестью морского воздуха, волшебным пейзажем Стамбула и компанией.

каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты на 2 часа
  • Капитан
  • Обслуживающий персонал
  • Страховка
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
  • Напитки
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
  • После Вашего бронирование
  • Мы отправим дополнительную информацию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Галатская башня
Египетский базар
Прокат и аренда
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