Индивидуальная прогулка на яхте в Стамбуле: Познавательная экскурсия
Аренда яхты в Стамбуле — идеальный способ совместить познавательную экскурсию с приятным времяпрепровождением.
Согласитесь, любую знаменательную дату лучше отмечать на борту комфортабельного корабля, а семейный пикник или романтический ужин среди синих вод Босфора навсегда останется в памяти.
Обширная коллекция яхт позволит Вам выбрать как бюджетный вариант, так и морское судно премиум-класса. Ваши пожелания — главная мотивация для нас.
Согласитесь, любую знаменательную дату лучше отмечать на борту комфортабельного корабля, а семейный пикник или романтический ужин среди синих вод Босфора навсегда останется в памяти.
Обширная коллекция яхт позволит Вам выбрать как бюджетный вариант, так и морское судно премиум-класса. Ваши пожелания — главная мотивация для нас.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Дворец Топкапы
- Галатская башня
- Египетский базар
- Старые районы города
- Мечети и набережные
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествуйте по Босфору с комфортомСовместите познавательную экскурсию с приятным времяпрепровождением. В портфолио компании есть огромное количество яхт — от самых роскошных ультрасовременных лайнеров, на которых можно устроить вечеринку, до скромных прогулочных катеров, подходящих для небольшой семьи. И Вы сами вольны выбирать время и продолжительность морского путешествия, главное — сохранить о нем теплые воспоминания и обязательно вернуться в наиболее понравившиеся уголки вечного города.
Арендовав яхту в Стамбуле, Вы сможете ознакомиться с основными достопримечательностями города — роскошным дворцовым комплексом Топкапы, знаменитой Галатской башней, колоритным Египетским базаром. Кроме того, у Вас будет возможность совершенно в новом ракурсе увидеть старые районы города с извилистыми улочками, шумными набережными и величественными мечетями. Мы позаботимся обо всех деталях вашего отдыха, а Вам останется только наслаждаться солнцем, свежестью морского воздуха, волшебным пейзажем Стамбула и компанией.
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты на 2 часа
- Капитан
- Обслуживающий персонал
- Страховка
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Стамбул
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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