Эта экскурсия станет незабываемой частью вашего приключения в Стамбуле.
Не упустите возможность насладиться прекрасным морским путешествием, вкусной рыбалкой и запоминающимся обедом.
Неважно, опытный вы рыбак или новичок — с нами вас ждет увлекательное морское путешествие в кругу вашей семьи или друзей!
Не упустите возможность насладиться прекрасным морским путешествием, вкусной рыбалкой и запоминающимся обедом.
Неважно, опытный вы рыбак или новичок — с нами вас ждет увлекательное морское путешествие в кругу вашей семьи или друзей!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Приветствую, друзья! У меня есть невероятная и уникальная экскурсия для вас — рыбалка на яхте в прекрасном Стамбуле! Не важно, вы опытный рыбак или только начинаете знакомиться с этим увлекательным занятием, мы организуем для вас незабываемое приключение. Наша экскурсия начинается в 10:00 утра, чтобы вы могли насладиться невероятными видами находясь на яхте и ловить рыбу. По пути к месту рыбалки, мы познакомимся, поделимся секретами ловли рыбы и поможем вам освоить все техники, даже если вы никогда раньше не держали удочку в руках. После трех часов погружения в мир рыбалки, мы вернемся к берегу и отправимся в уютный ресторан, где шеф-повар приготовит вашу пойманную рыбу. Пока ждете, вы сможете отдохнуть, послушать музыку и насладиться красотой побережья. А затем наступает самое вкусное время — мы с вами насладимся обедом из свежей рыбы, салатами и напитками, которые также включены в стоимость экскурсии. Вы не останетесь голодными, ведь у нас обилие рыбы. А в конце экскурсии, для тех, кто пожелает забрать свою уловленную рыбу с собой, мы предоставим специальные пакеты. Уверяю вас, эта экскурсия станет незабываемой частью вашего приключения в Стамбуле. Не упустите возможность насладиться прекрасным морским путешествием, вкусной рыбалкой и запоминающимся обедом. Закажите нашу экскурсию уже сейчас, и вас ожидает хорошая погода и успешный улов! Что включено! Удочка: Ваши рыболовные моменты будут неповторимыми с нашими высококачественными удочками и профессиональным снаряжением. Снаряжение: Отдыхайте, мы позаботимся о вашей подготовке! Специализированное снаряжение, которое сделает вашу рыбалку легкой и приятной. Обед после рыбы: После успешной ловли наслаждайтесь свежей рыбой в нашем уютном ресторане. Профессиональный шеф-повар готовит блюда, чтобы подчеркнуть вкус вашего улова. Наживка для удочки: Лучшая наживка для наилучшего результата. Привлекайте разнообразных обитателей морей и создавайте уникальный улов. Чай, Кофе, Вода и Напитки: Пополняйте энергию и наслаждайтесь холодными или горячими напитками в любое время вашего водного приключения. Готовьтесь к незабываемой рыбалке в Стамбуле, где все для вашего комфорта и удовольствия уже включено в нашем рыболовном путеводителе! Важная информация: Удочка: Ваши рыболовные моменты будут неповторимыми с нашими высококачественными удочками и профессиональным снаряжением. Снаряжение: Отдыхайте, мы позаботимся о вашей подготовке! Специализированное снаряжение, которое сделает вашу рыбалку легкой и приятной. Обед после рыбы: После успешной ловли наслаждайтесь свежей рыбой в нашем уютном ресторане. Профессиональный шеф-повар готовит блюда, чтобы подчеркнуть вкус вашего улова. Наживка для удочки: Лучшая наживка для наилучшего результата. Привлекайте разнообразных обитателей морей и создавайте уникальный улов. Чай, Кофе, Вода и Напитки: Пополняйте энергию и наслаждайтесь холодными или горячими напитками в любое время вашего водного приключения.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18+)
|€50.40
|Детский (до 18)
|€35
Ответы на вопросы
Что включено
- Удочка
- Снаряжение
- Обед после рыбалки
- Наживка для удочки
- Чай, кофе, вода и напитки
Что не входит в цену
- Личный расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ЛОКАЦИЮ СКИНЕМ ТОЧНУЮ
Завершение: Karakoy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- +90 545 573 03 01
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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