Описание аудиогида

Колоритный, многогранный, эклектичный Стамбул

Мы отправимся на европейскую сторону Стамбула — в живой и многослойный район Бейоглу. Прогуляемся по его атмосферным кварталам: от площади Таксим до проспекта Истикляль и спустимся к Каракёю. Этот аудиогид — не только про виды, но и про то, как разгадать город через его истории.

Мы вспомним людей, без которых Стамбул был бы совсем другим: Ататюрка и османских адмиралов, представителей влиятельных европейских семей и талантливых архитекторов. Поговорим и о тех, кто создаёт повседневную магию города сегодня — уличных торговцах, цветочницах и других жителях, чьи судьбы переплетаются с его ритмом.

Бейоглу откроется перед нами как место, где встречаются континенты, эпохи и культуры — и где за каждым поворотом скрывается новая история.

Что вы узнаете

Кто собрал Турцию воедино, когда её разрывали интервенты

Какой эпохе было присвоено современное название через два века после её распада

Как можно быть одновременно пиратом и адмиралом флота

Почему Мигель Сервантес строил османскую мечеть

Где найти кусочек Италии в Стамбуле

Кто дразнит туристов на проспекте Истикляль

Организационные детали

прогулка