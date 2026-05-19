Описание аудиогида
Колоритный, многогранный, эклектичный Стамбул
Мы отправимся на европейскую сторону Стамбула — в живой и многослойный район Бейоглу. Прогуляемся по его атмосферным кварталам: от площади Таксим до проспекта Истикляль и спустимся к Каракёю. Этот аудиогид — не только про виды, но и про то, как разгадать город через его истории.
Мы вспомним людей, без которых Стамбул был бы совсем другим: Ататюрка и османских адмиралов, представителей влиятельных европейских семей и талантливых архитекторов. Поговорим и о тех, кто создаёт повседневную магию города сегодня — уличных торговцах, цветочницах и других жителях, чьи судьбы переплетаются с его ритмом.
Бейоглу откроется перед нами как место, где встречаются континенты, эпохи и культуры — и где за каждым поворотом скрывается новая история.
Что вы узнаете
- Кто собрал Турцию воедино, когда её разрывали интервенты
- Какой эпохе было присвоено современное название через два века после её распада
- Как можно быть одновременно пиратом и адмиралом флота
- Почему Мигель Сервантес строил османскую мечеть
- Где найти кусочек Италии в Стамбуле
- Кто дразнит туристов на проспекте Истикляль
Организационные детали
прогулка
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Очень люблю Стамбул! Прямо совместила приятное с полезным, комфортная спокойная прогулка и отличный проводник 😃
Действительно было много интересных историй, а какие красивые локации 😍
Действительно было много интересных историй, а какие красивые локации 😍
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Очень понравилось!
Классно, что можно прямо на карте выбрать конкретные локации и если что-то упустил - переслушать. Ещё удобно, что я могу положить телефон в карман и спокойно ходить слушать аудиогид, не нужно держать приложение открытым, за это отдельное спасибо:)
Классно, что можно прямо на карте выбрать конкретные локации и если что-то упустил - переслушать. Ещё удобно, что я могу положить телефон в карман и спокойно ходить слушать аудиогид, не нужно держать приложение открытым, за это отдельное спасибо:)
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И
Отличный аудиогид!
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Понравился аудиогид. Очень удобный формат-можно спокойно идти в своем ритме и слушать без спешки. Голос приятный, не устаешь от него вообще.
Особенно оценила историю про тараканьи бега😄 В целом слушать было действительно интересно.
Особенно оценила историю про тараканьи бега😄 В целом слушать было действительно интересно.
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удобный формат, можно приобрести в моменте и слушать хочешь в один день, хочешь растянуть на несколько прогулок. отдельное спасибо за секретные места
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мне понравилось, что аудиогид не был перегружен информацией, все простым доступным языком
маршрут классный, атмосферный, всем советую!
маршрут классный, атмосферный, всем советую!
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Входит в следующие категории Стамбула
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