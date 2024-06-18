Приглашаю на прогулку по кварталам Джихангир и Чукурджума! Они расположены неподалёку от туристического центра, но при этом живут своей особенной, закрытой от посторонних глаз, жизнью. Вы пройдёте по чудесным переулкам, заглянете в антикварные лавки и посетите Музей невинности. Прикоснётесь к атмосфере «другого Стамбула» и полюбите его ещё больше.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Франция в Стамбуле. Мы пройдём по улице с французской атмосферой. Полюбуемся романтичными кафе и цветными домами. А также заглянем в сад французского детского дома, ныне превращённый в замечательное пространство для неспешной чашечки чая.

Район Чукурджума. Этот район словно заморская шкатулка, полная красок и маленьких чудес. В нём вас ждут необычная архитектура, десятки самобытных антикварных лавочек и старейшие хамамы города.

Район Джихангир. Классическое пристанище поэтов, художников и творческой элиты. Вы полюбуетесь яркими домами и по желанию зайдёте в кафе на крыше с видом на Босфор.

Музей невинности. Вы посетите музей, созданный Орханом Памуком. Раскроете быт и особенности жизни в городе 20 века. И узнаете много интересного о романе, в честь которого назван музей.

Кому подойдёт экскурсия

Ценителям всего аутентичного, раритетного и яркого.

Организационные детали