Посетить колоритные районы с размеренным ритмом, антикварными лавочками и неожиданной архитектурой
Приглашаю на прогулку по кварталам Джихангир и Чукурджума! Они расположены неподалёку от туристического центра, но при этом живут своей особенной, закрытой от посторонних глаз, жизнью. Вы пройдёте по чудесным переулкам, заглянете в антикварные лавки и посетите Музей невинности. Прикоснётесь к атмосфере «другого Стамбула» и полюбите его ещё больше.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Франция в Стамбуле. Мы пройдём по улице с французской атмосферой. Полюбуемся романтичными кафе и цветными домами. А также заглянем в сад французского детского дома, ныне превращённый в замечательное пространство для неспешной чашечки чая.
Район Чукурджума. Этот район словно заморская шкатулка, полная красок и маленьких чудес. В нём вас ждут необычная архитектура, десятки самобытных антикварных лавочек и старейшие хамамы города.
Район Джихангир. Классическое пристанище поэтов, художников и творческой элиты. Вы полюбуетесь яркими домами и по желанию зайдёте в кафе на крыше с видом на Босфор.
Музей невинности. Вы посетите музей, созданный Орханом Памуком. Раскроете быт и особенности жизни в городе 20 века. И узнаете много интересного о романе, в честь которого назван музей.
Кому подойдёт экскурсия
Ценителям всего аутентичного, раритетного и яркого.
Организационные детали
Билеты в Музей невинности не включены в стоимость — 300 лир/чел
По желанию мы можем посетить кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 112 туристов
Много лет в этом городе. Люблю всей душой и с благодарностью за возможность жить здесь влюбляю в него других. В прошлом преподаватель ВУЗа. Оттого говорить, рассказывать, делиться знаниями получается у меня с большим удовольствием. Любимое хобби — искать книги о Стамбуле. Любимое дело — показывать его гостям!