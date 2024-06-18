Стамбул: за кулисами большого города

Посетить колоритные районы с размеренным ритмом, антикварными лавочками и неожиданной архитектурой
Приглашаю на прогулку по кварталам Джихангир и Чукурджума! Они расположены неподалёку от туристического центра, но при этом живут своей особенной, закрытой от посторонних глаз, жизнью. Вы пройдёте по чудесным переулкам, заглянете в антикварные лавки и посетите Музей невинности. Прикоснётесь к атмосфере «другого Стамбула» и полюбите его ещё больше.
Стамбул: за кулисами большого города
Стамбул: за кулисами большого города
Стамбул: за кулисами большого города
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Франция в Стамбуле. Мы пройдём по улице с французской атмосферой. Полюбуемся романтичными кафе и цветными домами. А также заглянем в сад французского детского дома, ныне превращённый в замечательное пространство для неспешной чашечки чая.

Район Чукурджума. Этот район словно заморская шкатулка, полная красок и маленьких чудес. В нём вас ждут необычная архитектура, десятки самобытных антикварных лавочек и старейшие хамамы города.

Район Джихангир. Классическое пристанище поэтов, художников и творческой элиты. Вы полюбуетесь яркими домами и по желанию зайдёте в кафе на крыше с видом на Босфор.

Музей невинности. Вы посетите музей, созданный Орханом Памуком. Раскроете быт и особенности жизни в городе 20 века. И узнаете много интересного о романе, в честь которого назван музей.

Кому подойдёт экскурсия

Ценителям всего аутентичного, раритетного и яркого.

Организационные детали

  • Билеты в Музей невинности не включены в стоимость — 300 лир/чел
  • По желанию мы можем посетить кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Beyoğlu (Taksim или Tophane)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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