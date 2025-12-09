Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше местных традициях за чашкой чая, исследуйте мультикультурный район Кузгунджук, восхититесь интерьерами Дворца Бейлербей и поговорите о современной Турции в грандиозной Мечети Чамлыджа. Это экскурсия о настоящей жизни, людях и эмоциях Стамбула глазами местного жителя. Погрузитесь в подлинную жизнь Азиатского Стамбула с гидом, который знает и любит этот город! Отойдите от туристических троп и почувствуйте биение сердца города: прогуляйтесь по аутентичной набережной Юскюдар, узнайте о

Вероника Ваш гид в Стамбуле Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

итальянский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком €100 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Азиатский Стамбул Приглашаем вас на прогулку по Азиатскому Стамбулу – в его душу и сердце! Я покажу вам места, которые редко встретишь в путеводителях, расскажу о жизни, как она есть на самом деле, ведь я – человек, который здесь жил, вдыхал этот воздух и влюбился в этот город. Мы прогуляемся по набережной Юскюдар, и я расскажу вам не о сухих исторических фактах, а о рыбаках, которые каждое утро выходят в море, о молодых людях, которые назначают здесь свидания, о семьях, которые собираются на пикники. Мы поговорим о том, как важен чай в турецкой культуре, о свадебных традициях и о том, какую роль играет религия в жизни простых людей. Потом мы отправимся в Кузгунджук – уникальный район, где мирно соседствуют разные культуры и религии. Во Дворце Бейлербей мы рассмотрим роскошные интерьеры, представим себе жизнь султанской семьи и насладимся потрясающим видом на Босфор! В Мечети Чамлыджа, самой большой в Турции, мы поговорим о современном исламе, о роли женщин в турецком обществе, о том, как религия вплетена в повседневность. На протяжении всей прогулки я буду делиться с вами тем, как здесь живут люди: о чем мечтают, о чем беспокоятся. Мы поговорим о семейных ценностях, о традициях, о современных трендах, о проблемах и радостях настоящей жизни Стамбула. Сегодня мы не просто туристы, мы – друзья, которые вместе исследуют этот удивительный город! Я надеюсь, что после этой экскурсии вы полюбите Стамбул так же, как люблю его я.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату