Погрузитесь в подлинную жизнь Азиатского Стамбула с гидом, который знает и любит этот город! Отойдите от туристических троп и почувствуйте биение сердца города: прогуляйтесь по аутентичной набережной Юскюдар, узнайте о
Описание экскурсииАзиатский Стамбул Приглашаем вас на прогулку по Азиатскому Стамбулу – в его душу и сердце! Я покажу вам места, которые редко встретишь в путеводителях, расскажу о жизни, как она есть на самом деле, ведь я – человек, который здесь жил, вдыхал этот воздух и влюбился в этот город. Мы прогуляемся по набережной Юскюдар, и я расскажу вам не о сухих исторических фактах, а о рыбаках, которые каждое утро выходят в море, о молодых людях, которые назначают здесь свидания, о семьях, которые собираются на пикники. Мы поговорим о том, как важен чай в турецкой культуре, о свадебных традициях и о том, какую роль играет религия в жизни простых людей. Потом мы отправимся в Кузгунджук – уникальный район, где мирно соседствуют разные культуры и религии. Во Дворце Бейлербей мы рассмотрим роскошные интерьеры, представим себе жизнь султанской семьи и насладимся потрясающим видом на Босфор! В Мечети Чамлыджа, самой большой в Турции, мы поговорим о современном исламе, о роли женщин в турецком обществе, о том, как религия вплетена в повседневность. На протяжении всей прогулки я буду делиться с вами тем, как здесь живут люди: о чем мечтают, о чем беспокоятся. Мы поговорим о семейных ценностях, о традициях, о современных трендах, о проблемах и радостях настоящей жизни Стамбула. Сегодня мы не просто туристы, мы – друзья, которые вместе исследуют этот удивительный город! Я надеюсь, что после этой экскурсии вы полюбите Стамбул так же, как люблю его я.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пролив Босфор
- Набережная Юскюдар
- Девичья башня
- Район Кузгунджук
- Дворец Бейлербей
- Самая большая мечеть в Турции
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты во дворец Бейлербей
- Проезд до мечети и обратно
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остановка для паромов Эминёню или Ускюдар
Завершение: Район Ускюдар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Индивидуальная
до 4 чел.
Азиатский Стамбул: полное погружение
Отправиться туда, где не суетятся туристы, исследовать район без путеводителя и очароваться им
Начало: В районе Сиркеджи
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Азиатский Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Исследуйте три уникальных района Азиатского Стамбула. Откройте для себя стильный Кадыкёй, традиционный Ускюдар и яркий Кузгунджук
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул: азиатская половина
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула, исследуя её исторические районы и наслаждаясь видом на Босфор. Узнайте больше о жизни города
Начало: По договорённости
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€220 за всё до 3 чел.