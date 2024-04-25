Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом

Посетите собор Святой Софии в Стамбуле, купив билеты без очереди и получив доступ к приложению с аудиогидом для смартфона.

Исследуйте архитектурное чудо в удобное для вас время в часы работы, чтобы полюбоваться сочетанием византийского, римского, греческого и исламского архитектурного влияния.
4.5
10 отзывов
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Билет без очереди в собор Святой Софии с аудиогидом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание билета

Вы сможете самостоятельно исследовать впечатляющий собор Святой Софии — архитектурное чудо и свидетельство многовековой истории, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом на вашем смартфоне. Совершите захватывающее путешествие во времени, раскрывая тайны и сокровища, хранящиеся в священных стенах собора Святой Софии. Свободно прогуляйтесь по залам, полюбуйтесь замысловатыми деталями византийского мастерства и ощущите их культурное богатство. Позвольте мягко освещенным коридорам провести вас через богатое прошлое Стамбула, где каждый уголок хранит захватывающую историю. Аудиогид поведает вам об истории Византийской и Османской империй. Важная информация:
  • В пиковые сезоны на контрольно-пропускных пунктах могут образовываться очереди. Ваш билет не предоставляет приоритетного доступа через линии проверки безопасности. В высокий сезон ожидание может занять до 30 минут.
  • Женщины должны прикрывать волосы и плечи. И мужчины, и женщины должны прикрывать колени.

• Билет дает вам доступ в зону для посещений и верхнюю галерею, а не в молитвенную зону внизу. Возьмите с собой:

• Наушники • Заряженный смартфон • Платок, косынка Запрещено:

Шорты • Короткие юбки.

Время работы: 09:00 - 19:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Билет без очереди в зону посещения собора Святой Софии
  • Приложение с аудиогидом на вашем смартфоне
Что не входит в цену
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih
Завершение: Cankurtaran, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih/İstanbul
Когда и как рано покупать?
Когда: Время работы: 09:00 - 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • В пиковые сезоны на контрольно-пропускных пунктах могут образовываться очереди. Ваш билет не предоставляет приоритетного доступа через линии проверки безопасности. В высокий сезон ожидание может занять до 30 минут
  • Женщины должны прикрывать волосы и плечи. И мужчины, и женщины должны прикрывать колени
  • Билет дает вам доступ в зону для посещений и верхнюю галерею, а не в молитвенную зону внизу
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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2
1
А
25 апр 2024
Стоит приобрести билеты без очереди - очень быстрый вход в собор Святой Софии.
Б
23 апр 2024
Все хорошо. Приятное общение, билеты получили вовремя.
А
21 апр 2024
Собор Святой Софии определенно стоит увидеть. К сожалению цена не оправдана
О
21 апр 2024
Стоит того, чтобы пройти без очереди, но цена на билеты завышена. Но это не вина провайдера.
И
19 апр 2024
Аудиогид, плохой интернет. Сдался и воспользовался путеводителем
А
19 апр 2024
Имейте в виду, что вы можете пропустить только очередь на покупку билета, вам все равно придется стоять в очереди, чтобы войти в собор Святой Софии. Однако это сэкономило мне время, и здание потрясающее.
Д
17 апр 2024
Хороший способ обойти очередь. Когда я пришла, там была довольно длинная очередь, и было здорово просто войти. Я не загрузила аудио заранее, а это означало, что я не всегда могла слушать аудио в определенных местах.
П
16 апр 2024
Все было хорошо, билет и все моменты идеальны. Только аудиогид не помог, так как мы не знали, когда что слушать, плюс у церкви были свои QR-коды для сканирования и прослушивания аудиозаписей.
А
12 апр 2024
Очень хорошо. Мы не долго ждали, чтобы войти в мечеть. Я посетил все в своем собственном темпе. Уникальный опыт!
Е
11 апр 2024
Много информации во время тура, посвященной сочетанию христианства и мусульманства в соборе Святой Софии. Было интересно увидеть и понять историю этого места.

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