Вы сможете самостоятельно исследовать впечатляющий собор Святой Софии — архитектурное чудо и свидетельство многовековой истории, с билетом для прохода без очереди и аудиогидом на вашем смартфоне. Совершите захватывающее путешествие во времени, раскрывая тайны и сокровища, хранящиеся в священных стенах собора Святой Софии. Свободно прогуляйтесь по залам, полюбуйтесь замысловатыми деталями византийского мастерства и ощущите их культурное богатство. Позвольте мягко освещенным коридорам провести вас через богатое прошлое Стамбула, где каждый уголок хранит захватывающую историю. Аудиогид поведает вам об истории Византийской и Османской империй. Важная информация:

В пиковые сезоны на контрольно-пропускных пунктах могут образовываться очереди. Ваш билет не предоставляет приоритетного доступа через линии проверки безопасности. В высокий сезон ожидание может занять до 30 минут.

Женщины должны прикрывать волосы и плечи. И мужчины, и женщины должны прикрывать колени.

• Билет дает вам доступ в зону для посещений и верхнюю галерею, а не в молитвенную зону внизу. Возьмите с собой:

• Наушники • Заряженный смартфон • Платок, косынка Запрещено:

Шорты • Короткие юбки.