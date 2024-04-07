Зайдите в богато украшенную мечеть Святой Софии и полюбуйтесь ее потрясающей архитектурой. Получите более глубокое представление о соборе благодаря аудиогиду на 23 языках.
Полюбуйтесь потрясающими видами из галереи внутри мечети, а также погрузитесь в легендарную историю собора в Музее истории Святой Софии.
Полюбуйтесь потрясающими видами из галереи внутри мечети, а также погрузитесь в легендарную историю собора в Музее истории Святой Софии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Музей собора Святой Софии
- Собор Святой Софии
Описание билета
Начните свой визит с посещения Музея истории Святой Софии, где вы получите билет без очереди в собор Святой Софии. Погрузитесь в захватывающую историю собора в музее, где очарование прошлого сочетается с технологиями будущего. Оцените красоту и сложность этой важной достопримечательности с помощью цифровых технологий. После посещения Музея истории Святой Софии отправляйтесь в мечеть, которая находится всего в 2 минутах ходьбы от музея. Полюбуйтесь замысловатыми узорами, прогуляйтесь по верхней галерее и насладитесь уникальным видом на потрясающую архитектуру внизу. Важная информация:
- Мечеть Святой Софии находится в 5 минутах ходьбы от Музея истории Святой Софии.
- Обязательно прикройте волосы и плечи; шарфы доступны за 100 турецких лир. Убедитесь, что колени как у мужчин, так и у женщин закрыты; если вы носите шорты, чехол можно приобрести за 75 турецких лир.
- Принесите свои наушники или купите наушники за 100 турецких лир.
Время работы: 09:00 - 19:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей собора Святой Софии
- Собор Святой Софии
Что включено
- Билет для прохода без очереди в зону посещения мечети Святой Софии
- Билет без очереди в Музей истории собора Святой Софии
- Аудиогид на 23 языках
- DSIGN Cafe скидка 10%
Что не входит в цену
- Наушники (только в мечети Айя-София)
- Шарфы (доступны для покупки)
Место начала и завершения?
Binbirdirek, At Meydanı Cd No:10, 34122 Fatih
Когда и как рано покупать?
Когда: Время работы: 09:00 - 19:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Мечеть Святой Софии находится в 5 минутах ходьбы от Музея истории Святой Софии
- Обязательно прикройте волосы и плечи шарфы доступны за 100 турецких лир. Убедитесь, что колени как у мужчин, так и у женщин закрыты если вы носите шорты, чехол можно приобрести за 75 турецких лир
- Принесите свои наушники или купите наушники за 100 турецких лир
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
7 апр 2024
Удивительный опыт
Н
Нина
18 фев 2024
Обязательных для посещения в Стамбуле!! Это лучший способ познакомиться с историей этого великолепного места, потрясающий опыт. Персонал также был очень дружелюбным… на все 100% достойно!!
А
Андрей
18 фев 2024
Без слов невозможно объяснить, насколько он прекрасен и какие приятные впечатления оставляет этот музей. Вы многому учитесь, очень дидактично и современно. Обслуживание клиентов невероятное, они заставляют вас чувствовать себя очень приятно и непринужденно. Опыт 10/10. Собор Святой Софии является обязательным местом посещения Стамбула и стоит того. Мы вернемся, если вернемся в этот город
С
Сергей
17 фев 2024
Вау, это захватывающе! Просто великолепно. Спасибо Деларе и Малике за фантастическое сопровождение.
м
михаил
14 фев 2024
Мы получили незабываемые впечатления от посещения Музея истории Святой Софии. В нем великолепно сочетались история и технологии. Впечатляющая атмосфера и использование интерактивных экспонатов помогли нам совершить путешествие во времени. В целом, этот музей замечательно дополнил наше посещение Собора Святой Софии. Очень инновационный и вдохновляющий.
А
Анна
13 фев 2024
Отлично провели время в Музее истории Святой Софии и мечети Святой Софии! Осмотрели музей, узнали о месте и осмотрели артефакты. Затем отправились в мечеть Святой Софии, где вам расскажут предысторию. Незабываемые впечатления повсюду! Спасибо!
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