Мечеть Святой Софии находится в 5 минутах ходьбы от Музея истории Святой Софии.

Обязательно прикройте волосы и плечи; шарфы доступны за 100 турецких лир. Убедитесь, что колени как у мужчин, так и у женщин закрыты; если вы носите шорты, чехол можно приобрести за 75 турецких лир.

Принесите свои наушники или купите наушники за 100 турецких лир.

Начните свой визит с посещения Музея истории Святой Софии, где вы получите билет без очереди в собор Святой Софии. Погрузитесь в захватывающую историю собора в музее, где очарование прошлого сочетается с технологиями будущего. Оцените красоту и сложность этой важной достопримечательности с помощью цифровых технологий. После посещения Музея истории Святой Софии отправляйтесь в мечеть, которая находится всего в 2 минутах ходьбы от музея. Полюбуйтесь замысловатыми узорами, прогуляйтесь по верхней галерее и насладитесь уникальным видом на потрясающую архитектуру внизу. Важная информация: