Большая обзорная прогулка по Стамбулу

Стамбул - потрясающе колоритное место

5
10 отзывов
Стамбул - потрясающе колоритное место.

Вы побываете в европейской и азиатской частях города, прокатитесь на пароме, посетите старинные мечети и впечатлитесь роскошью султанского дворца Топкапы.

А я расскажу о местных традициях, истории и архитектуре и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя желанными гостями
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу
Большая обзорная прогулка по Стамбулу

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Султанахмет
  • Голубая мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Прогулка по Босфору
  • Мечеть Рюстема паши
Что вас ожидает

Многоликий Стамбул

Вы познакомитесь с «визитными карточками» города. В программе экскурсии:

    Площадь Султанахмет - главная площадь Стамбула, на месте которой в византийский период находился ипподром
    Собор Святой Софии - важнейший символ города, который впечатлит вас изящными арками, цветным мрамором и декоративными мозаиками. Я поделюсь историей его строительства и расшифрую его архитектурные особенности
    Дворец Топкапы - место, где на протяжении 400 лет жили османские правители. Вы пройдете по его роскошным залам и оцените великолепные интерьеры
    Мечеть Рустем Паши с хранящейся в ней изумительной коллекцией расписных изразцов из Изника, один из красивейших образцов Османского фаянсового искусства «чини»

    Также на ваш выбор мы посетим одну из локаций:

      Мечеть Сулеймание - крупнейшую мечеть Стамбула, построенную в далеком 16 веке и вмещающая до пяти тысяч человек. Вы услышите о жизни ее основателя и увидите его могилу во дворе мечети

      Или

      Прогулка по Босфору - вы прокатитесь на пароме по важнейшей «дороге» Турции, соединяющей Черное и Мраморное моря, и насладитесь приятным ветерком и чудесными видами на город и традиционные рыбацкие корабли

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-10 человек
      Стандартное предложение
      €180

      Ответы на вопросы

      Что не входит
      • Дворец Топкапы - 200 лир с человека
      • Прогулка по Босфору - 30 лир с человека
      Место начала и завершения
      В отеле
      Когда и сколько длится?
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 6 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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      По выбранному вами времени

      Kemal
      Kemal
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      Отзывы от посетивших эту экскурсию

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