Что вас ожидает

Многоликий Стамбул

Вы познакомитесь с «визитными карточками» города. В программе экскурсии:

Площадь Султанахмет - главная площадь Стамбула, на месте которой в византийский период находился ипподром

Собор Святой Софии - важнейший символ города, который впечатлит вас изящными арками, цветным мрамором и декоративными мозаиками. Я поделюсь историей его строительства и расшифрую его архитектурные особенности

Дворец Топкапы - место, где на протяжении 400 лет жили османские правители. Вы пройдете по его роскошным залам и оцените великолепные интерьеры

Мечеть Рустем Паши с хранящейся в ней изумительной коллекцией расписных изразцов из Изника, один из красивейших образцов Османского фаянсового искусства «чини»

Также на ваш выбор мы посетим одну из локаций:

Мечеть Сулеймание - крупнейшую мечеть Стамбула, построенную в далеком 16 веке и вмещающая до пяти тысяч человек. Вы услышите о жизни ее основателя и увидите его могилу во дворе мечети

Или

Прогулка по Босфору - вы прокатитесь на пароме по важнейшей «дороге» Турции, соединяющей Черное и Мраморное моря, и насладитесь приятным ветерком и чудесными видами на город и традиционные рыбацкие корабли