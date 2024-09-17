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гидом заранее, была возможность обсудить любые организационные вопросы, забота о гостях чувствовалась на расстоянии. Как только начался наш маленький тур - окунулись во что-то волшебное! Всю экскурсию слушали Ислама буквально с открытым ртом! Отвечал на любые вопросы, развеял распространенные мифы и помог окунуться в нескончаемые контрасты Стамбула. Были озвучены такие факты, которых не прочитаешь нигде в интернете. Ислам рассказывал так душевно и искренне, что время пролетело незаметно, а заканчивать экскурсию и вовсе не хотелось. Сразу видно, что человек любит то, чем занимается. Хочется также отметить потрясающее владение русским языком. Вместе с тем, показал места, где можно невероятно вкусно поесть и выпить кофе по-турецки. В следующую поездку - только с Исламом!