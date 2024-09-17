5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
3 окт в 08:00
7 окт в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
Полюбоваться сверкающим городом, узнать его историю и послушать уличных музыкантов
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 19:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББаталина17 сентября 2024Хорошая экскурсия! За один день мы посетили множество разных уголков Стамбула, которые мы мало вероятно встретили на своем пути просто
- ЕЕкатерина10 сентября 2024Очень интересная экскурсия. У гида прекрасный русский язык, на кораблике гид рассказал и показал, чем известны районы Стамбула, на след
- ААнна10 сентября 2024Отличная прогулка, все было крайне интересно, также проплыли на пароме, гид очень хорошо знает историю и посоветовал нас места для самостоятельных походов по Стамбулу на следующий День
- ННаталья3 мая 2024Какая замечательная экскурсия! Ислам очень отзывчивый гид и шёл навстречу всем нашим пожеланиям! Несмотря на прохладную погоду нам всё понравилось) виды с парома шикарные,прогулка по Истикляль красочная. Ислам интересно про всё рассказывал и время пролетело незаметно. Спасибо,Ислам)))
- ВВиктория28 апреля 2024Побывали на экскурсии "Стамбул: Босфор, Галатская башня, Истикляль и Таксим" с гидом Исламом и остались в колоссальном восторге! Связывались с
- ССветлана8 апреля 2024Просто замечательно что экскурсию проводил гид Саид Ахмед. Очень внимательный, интеллектуальный, хорошо разбирается в истории, доступно рассказывает об исторических событиях прошлого и настоящего Стамбула. Нам было очень комфортно. Будем рекомендовать друзьям
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Монумент «Республика»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в сентябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Монумент «Республика»" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 300. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2024 год по теме «Монумент «Республика»», 19 ⭐ отзывов, цены от €55. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь