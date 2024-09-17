Монумент «Республика» – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Монумент «Республика»» в Стамбуле, цены от €55. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
На машине
7 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
30 сен в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Пешая
11 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
3 окт в 08:00
7 окт в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
Пешая
1 отзыв
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
Полюбоваться сверкающим городом, узнать его историю и послушать уличных музыкантов
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 19:00
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Баталина
    17 сентября 2024
    К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
    Хорошая экскурсия! За один день мы посетили множество разных уголков Стамбула, которые мы мало вероятно встретили на своем пути просто
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    прогуливаясь по городу. При этом мы узнали много фактов о жизни в разное время в разных уголках такого разнообразного города! Спасибо.

  • Е
    Екатерина
    10 сентября 2024
    Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
    Очень интересная экскурсия. У гида прекрасный русский язык, на кораблике гид рассказал и показал, чем известны районы Стамбула, на след
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    день уже знали,что хотим поехать в район с цветными домами в азиатской части. Пешеходная прогулка - самая интересная часть, увидели и узнали то, что при самостоятельной прогулки не заметили. Гид охотно отвечал на все вопросы, давал советы.

  • А
    Анна
    10 сентября 2024
    К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
    Отличная прогулка, все было крайне интересно, также проплыли на пароме, гид очень хорошо знает историю и посоветовал нас места для самостоятельных походов по Стамбулу на следующий День
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
    Какая замечательная экскурсия! Ислам очень отзывчивый гид и шёл навстречу всем нашим пожеланиям! Несмотря на прохладную погоду нам всё понравилось) виды с парома шикарные,прогулка по Истикляль красочная. Ислам интересно про всё рассказывал и время пролетело незаметно. Спасибо,Ислам)))
    Какая замечательная экскурсия! Ислам очень отзывчивый гид и шёл навстречу всем нашим пожеланиям! Несмотря на прохладнуюКакая замечательная экскурсия! Ислам очень отзывчивый гид и шёл навстречу всем нашим пожеланиям! Несмотря на прохладнуюКакая замечательная экскурсия! Ислам очень отзывчивый гид и шёл навстречу всем нашим пожеланиям! Несмотря на прохладнуюКакая замечательная экскурсия! Ислам очень отзывчивый гид и шёл навстречу всем нашим пожеланиям! Несмотря на прохладную
  • В
    Виктория
    28 апреля 2024
    Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
    Побывали на экскурсии "Стамбул: Босфор, Галатская башня, Истикляль и Таксим" с гидом Исламом и остались в колоссальном восторге! Связывались с
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    гидом заранее, была возможность обсудить любые организационные вопросы, забота о гостях чувствовалась на расстоянии. Как только начался наш маленький тур - окунулись во что-то волшебное! Всю экскурсию слушали Ислама буквально с открытым ртом! Отвечал на любые вопросы, развеял распространенные мифы и помог окунуться в нескончаемые контрасты Стамбула. Были озвучены такие факты, которых не прочитаешь нигде в интернете. Ислам рассказывал так душевно и искренне, что время пролетело незаметно, а заканчивать экскурсию и вовсе не хотелось. Сразу видно, что человек любит то, чем занимается. Хочется также отметить потрясающее владение русским языком. Вместе с тем, показал места, где можно невероятно вкусно поесть и выпить кофе по-турецки. В следующую поездку - только с Исламом!

    Побывали на экскурсии "Стамбул: Босфор, Галатская башня, Истикляль и Таксим" с гидом Исламом и остались вПобывали на экскурсии "Стамбул: Босфор, Галатская башня, Истикляль и Таксим" с гидом Исламом и остались вПобывали на экскурсии "Стамбул: Босфор, Галатская башня, Истикляль и Таксим" с гидом Исламом и остались в
  • С
    Светлана
    8 апреля 2024
    К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
    Просто замечательно что экскурсию проводил гид Саид Ахмед. Очень внимательный, интеллектуальный, хорошо разбирается в истории, доступно рассказывает об исторических событиях прошлого и настоящего Стамбула. Нам было очень комфортно. Будем рекомендовать друзьям

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Монумент «Республика»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
  2. Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
  3. Сияние Востока: вечерняя прогулка по Стамбулу
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в сентябре 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Монумент «Республика»" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 300. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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